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Giriş Tarihi: 23.6.2022 16:29 Son Güncelleme: 23.6.2022 16:30

Son dakika Konyaspor transfer haberi: Konyaspor, Erhan Erentürk'ü renklerine bağladı!

Son dakika Konyaspor transfer haberi: Konyaspor, Erhan Erentürk’ü renklerine bağladı!

Konyaspor, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da forma giyen kaleci Erhan Erentürk'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Konyaspor, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da forma giyen kaleci Erhan Erentürk'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Konyaspor'umuz, 1995 doğumlu kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Sami Pirinç katıldı.

Karşıyaka alt yapısında yetişen Erhan, son olarak Bursaspor forması giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Erhan Erentürk, 2021-2022 sezonunda Bursaspor forması ile 22 maçta forma giydi.

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Son dakika Konyaspor transfer haberi: Konyaspor, Erhan Erentürk'ü renklerine bağladı!
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