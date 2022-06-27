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Giriş Tarihi: 27.6.2022 16:50

19. Akdeniz Oyunları'nda Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı

AA
19. Akdeniz Oyunları’nda Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları'nda karate branşında kadınlar kumitede Eda Eltemur (68 kilo) ile Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kilo), erkekler kumitede ise Uğur Aktaş (84 kilo), bronz madalya kazandı.

Milli karateciler, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3 bronz madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli karateciler tatamiye çıktı. Kadınlar kumitede Eda Eltemur (68 kilo), yarı finalde İtalyan rakibi Silvio Semeraro'ya hakem kararıyla yenildi.

Bronz madalya maçında Sloven Kiti Smiljan'ı 8-3 yenen Eda, organizasyonu üçüncü tamamladı. Kadınlar kumitede bir diğer milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol (+68 kilo), son 16 turunda Yunan Kyriaki Kydonaki'ye yenildi.

Yunan rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan ve Sırp Ivana Perovic'i yenen Meltem, bronz madalya müsabakasında İtalyan Aurora Zinovia Crivelli ile eşleşti. Rakibine 5-4 üstünlük kuran Meltem, bronz madalya kazandı.

Erkekler kumitede ise Uğur Aktaş (84 kilo), ilk turda Mısırlı Youssef Badawy'e yenildi. Mısırlı rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı oynamaya hak kazanan ve Faslı Nabil Chaabi'yi yenen Uğur, bronz madalya müsabakasında İspanyol Jose Rafael Ibanez Saenz Torre ile karşılaştı.

Rakibini 3-2 yenen Uğur, bronz madalyaya ulaştı. Erkekler kumitede bir diğer milli sporcu Ömer Faruk Arslan, rakibine yenilerek ilk turda organizasyona veda etti.

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19. Akdeniz Oyunları'nda Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı
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