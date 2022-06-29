Türkiye, Akdeniz Oyunları’nda toplam 39 madalya topladı! Zirve milli sporcuların...

Akdeniz Oyunları'nın 5. gününü Türkiye, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere 21 madalya ile tamamladı. Böylece milliler 18 altın, 9 gümüş ve 12 bronz madalya ile toplamda 39 madalyaya sahip olarak zirvedeki yerini korudu.
Bugünkü oyunlarda madalya kazanan milli sporcular şöyle:
ALTIN MADALYA
İbrahim Çolak (Jimnastik)
Adem Asil (Jimnastik)
Ferhat Arıcan (Jimnastik)
Evin Demirhan Yavuz (Güreş)
Bedia Gün (Güreş)
Yasemin Adar Yiğit (Güreş)
Buket Öztürk (Bocce)
İbrahim Arslantaş (Bocce)
İnci Ece Öztürk (Bocce)
Bahar Çil (Bocce)
GÜMÜŞ MADALYA
Ahmet Önder (Jimnastik)
Adem Asil (2) (Jimnastik)
Zeynep Yetgil (Güreş)
Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş)
Ahmet Emen (Bocce)
BRONZ MADALYA
Emre Lale (Badminton)
Özge Bayrak Bağcı (Badminton)
Adem Asil (Jimnastik)
Ferhat Arıcan (Jimnastik)
Ahmet Önder (Jimnastik)