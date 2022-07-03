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Giriş Tarihi: 3.7.2022 21:01

19. Akdeniz Oyunları'nda Ramil Guliyev'den altın madalya!

AA
19. Akdeniz Oyunları’nda Ramil Guliyev’den altın madalya!

19. Akdeniz Oyunları'nda Milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Guliyev, 200 metre finalinde piste çıktı.

Yarışı 20.21'lik dereceyle ilk sırada tamamlayan Guliyev, bu sezonun en iyi derecesine ulaşırken, Akdeniz Oyunları'nda bu kategoride üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaştı.

Yarışı ,İtalyan Diego Aldo Pettorossi 20.65'lik zamanıyla gümüş, İspanyol Daniel Rodriguez Serrano ise 20.78'lik süresiyle üçüncü sırada tamamladı.

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19. Akdeniz Oyunları'nda Ramil Guliyev'den altın madalya!
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