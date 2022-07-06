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Giriş Tarihi: 6.7.2022 13:12

Türkiye 19. Akdeniz Oyunları’nda ikinci oldu!

DHA
Türkiye 19. Akdeniz Oyunları’nda ikinci oldu!

Türkiye, 19. Akdeniz Oyunları’nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya’nın ardından ikinci oldu.

Türkiye, 19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci oldu.

EN ÇOK ALTIN MADALYA ATLETİZM VE GÜREŞ'TE

Atletizm ve Güreş branşları 7'şer altın madalya ile en çok altın madalya kazanılan branşlar olurken, onları Yüzme (5) ve Bocce (4) izledi. Gümüş madalyalarda Atletizm, Güreş ve Yüzme 5'er madalya ile ilk sırada yer alırken, Bronzda ise Yüzme (9), Karate (4) ve Halter (4) en fazla madalya alınan branşlar oldu. Kazanılan 108 madalyaya bakıldığında da en fazla madalyayı Yüzme (19), Atletizm (15), Güreş (14) ve Jimnastik (11) branşları aldı.

16 SPOR DALINDA 108 MADALYA

Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve 26 Akdeniz ülkesinden 3 bin 390 sporcunun yer aldığı 19. Akdeniz Oyunları'na 24 branşta 319 sporcu ile katılan Türkiye, 16 spor dalında 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci oldu. İtalya 48 altın, 50 gümüş ve 61 bronz olmak üzere toplam 159 madalya ile birinci olurken, üçüncülüğü ise 21 altın, 24 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 81 madalya kazanan Fransa elde etti. 100 m kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir, 1:00.03'lük derecesiyle oyunlar tarihinde rekor kırdı.

BRANŞ BAŞINA ALINAN MADALYALAR ŞÖYLE

Atletizm'de 7 altın, 5 gümüş, 3 bronz. Toplamda 15 madalya
Güreş'te 7 altın, 5 gümüş, 2 bronz. Toplam 14 madalya
Jimnastik'te 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz. Toplam 11 madalya
Yüzme'de 5 altın, 5 gümüş, 9 bronz. Toplam 19 madalya
Halter'de 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz. Toplam 8 madalya
Boks'ta 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz. Toplam 7 madalya
Bocce'de 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Toplam 6 madalya
Karate'de 1 altın, 4 bronz. Toplam 5 madalya
Taekwondo'da 3 altın, 1 gümüş 1 bronz. Toplam 5 madalya
Okçuluk'ta 2 altın 1 gümüş, 1 bronz. Toplam 4 madalya
Judo'da 3 altın, 1 bronz. Toplam 4 madalya
Badminton'da 2 altın, 2 bronz. Toplam 4 madalya
Atıcılık'ta 1 altın, 1 gümüş. Toplam 2 madalya
Binicilik'te 1 bronz. Toplam 1 madalya
Eskrim'de 1 bronz. Toplam 1 madalya
Voleybol'da 1 gümüş. Toplam 1 madalya
Yelken'de 1 bronz. Toplam 1 madalya

2013 MERSİN'DEN SONRA EN İYİ BAŞARI

Türkiye, 2018'de İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'na 33 branştan 345 sporcuyla katılmış, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya elde ederek madalya sıralamasında İtalya (155) ve İspanya'nın (120) ardından 26 ülke arasında üçüncü olmuştu. Böylelikle Türkiye, 2018'deki oyunlardan daha fazla madalya kazanarak, ev sahipliği yaptığı Mersin 2013'ten (126 madalya) sonraki en iyi başarıyı elde etti. Oyunların en başarılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, toplamda 970 madalya ile İtalya, Fransa ve İspanya'nın ardından 29 ülke arasında 4. sırada yer alıyor.

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Türkiye 19. Akdeniz Oyunları’nda ikinci oldu!
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