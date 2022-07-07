Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları’nda elde edilen başarıyı değerlendirdi

Cezeyir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nı Türkiye 108 madalya ile ikinci sırada tamamladı. 24 branşta gerçekleştirilen oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katıldı. Türkiye, organizasyonda 321 sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

17 farklı spor branşında madalya kazanarak önemli başarılara imza atan millilerimiz, oyunlarda kazandığı altın madalya oranında tarihinin en büyük başarısına ulaştı. En fazla madalya ise Yüzme (19), Atletizm (15), Güreş (14) branşlarından geldi.

"MİLLİLERİMİZİN OYUNLARDA ELDE ETTİĞİ SONUÇ GURUR DUYULACAK BİR TABLO"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19. Akdeniz Oyunları'nda elde edilen başarıyı değerlendirdi. Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda, 24 spor branşının tamamında 321 sporcu ile mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, oyunlarda milletimizi gururlandıracak sonuçlara imza attı" dedi.

Bakan Kasapoğlu, tüm spor branşlarında temsil ediliyor olmamızın, elit sporcu yetiştirme ve bunu tüm branşlara yayma noktasındaki sistemin doğru işlediğinin bir kanıtı olduğunu vurgularken, "Millilerimizin oyunlarda elde ettiği sonuç gurur duyulacak bir tablo" diye konuştu.

Elde edilen başarıların dünden bugüne gelmediğini, şans eseri oluşmadığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bunun altına çok planlı bir sistem var. Sporun temeli insan. İnsan öğesini barındıran her çalışmanın da mutlaka kısa, orta ve uzun dönem projeksiyonlarının olması gerekir. Eskiden bu tip organizasyonları izlerken sadece birkaç branşta sporcularımızı görür, diğer ülkelerin kalabalık kafilelerini görüp gıpta ederdik. Hamdolsun şimdi hem sporcu sayımızla, hem branş çeşitliliğimizle hem madalya sayımızla gurur duyulacak bir seviyedeyiz" şeklinde konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Oyunları 108 madalya ile ikinci sırada tamamlayan milli sporcular için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nı 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalyayla oyunları ikinci sırada tamamlayan millilerimizi yürekten kutluyorum. Birçok ilke imza atarak göğsümüzü kabartan şampiyonlarımız bizlere büyük mutluluk yaşattı. Tüm sporcularımıza, ailelerine ve bu güzel başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.''

İLK MADALYALAR VE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Jimnastik branşında; Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Sercan Demir'den oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ilk kez altın madalya kazandı. Ayrıca tüm aletlerde madalya kazanan millerimiz yine ilke imza attı. Binicilikte, engel atlama takımı ilk kez madalya kazandı. Boccede, Oyunlar tarihininde en yüksek madalyaya ulaşıldı. Badminton tek kadınlarda Neslihan Yiğit, üst üste 3. kez Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

Atletizmde erkekler 400 metre engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. Okçulukta, Oyunlar tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaşıldı. Hem karışık hem de kadın takımda ilk madalya alındı.

Yüzmede kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel, 8.26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk kadın yüzücü oldu. Yüzme erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03'lik derecesiyle, oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde etti. Yüzme branşında 5 altın madalya ile en çok altın, 19 madalya ile en çok madalya kazanılan Akdeniz Oyunları oldu.

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyaların branşlara göre dağılımı şöyle:

"Atletizm 7 altın, 5 gümüş, 3 bronz

Güreş 7 altın, 5 gümüş, 2 bronz

Cimnastik 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz

Yüzme 5 altın, 5 gümüş, 9 bronz

Halter 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz

Boks 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz

Bocce 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Karate 1 altın, 4 bronz

Tekvando 3 altın, 1 gümüş 1 bronz

Okçuluk 2 altın 1 gümüş, 1 bronz

Judo 3 altın, 1 bronz

Badminton 2 altın, 2 bronz

Atıcılık 1 altın, 1 gümüş

Binicilik 1 bronz

Eskrim 1 bronz

Voleybol 1 gümüş

Yelken 1 bronz."