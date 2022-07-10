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Giriş Tarihi: 10.7.2022 21:01

Milli yüzücü Merve Tuncel'den altın madalya!

AA
Milli yüzücü Merve Tuncel’den altın madalya!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, 400 metre serbestte altın madalyanın sahibi oldu. Merve Tuncel, 800 metre serbestte de 8.28.32'lik derecesiyle altın madalya elde etmişti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada 400 metre serbestte yarışan Merve Tuncel, 4.07.30'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Merve Tuncel, 800 metre serbestte de 8.28.32'lik derecesiyle altın madalya elde etmişti.

Şampiyonada milli sporcu Sudem Denizli, 100 metre sırtüstü yarışında 1.02.18'lik derecesiyle 7. oldu. Sudem Denizli, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın ve Nilsu Demiran'dan oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı ise 4.17.23'lük dereceyle 9. sırada kaldı.

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Milli yüzücü Merve Tuncel'den altın madalya!
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