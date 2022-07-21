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Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:42

Son dakika haberleri: Dünya Atletizm Şampiyonası'nda inanılmaz olay! Kameraman piste daldı...

Son dakika haberleri: Dünya Atletizm Şampiyonası’nda inanılmaz olay! Kameraman piste daldı...

ABD’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 3000 metre engelli koşusu devam ederken, kadınlar üç adım atlama yarışmasını çeken kameraman atletlerin önüne çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Oregon eyaletinin Eugene şehrinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na bir kameramanın dalgınlığı damga vurdu. Pistte erkekler 3000 metre engelli koşusunun yapıldığı esnada, kadınlar üç adım atlama yarışmasını kaydeden kameraman piste girerek atletlerin önüne çıktı.

O anda pistte olduğunun farkına varamayan kameraman, sporcuları da bir an için korkutsa da neyse ki herhangi bir kaza olmadan yarış tamamlandı.

Yarışın iptal olmasına yol açabilecek bu talihsizliğin yaşanmamasıyla, atletizm tarihine geçecek büyük bir skandaldan son anda dönüldü.

ABD'li atlet Evan Jager, yürekleri ağızlara getiren o anları "Son ana kadar bizi fark edip ani bir hareket yapacağından endişeliydim. Ama neyse ki hepimiz onu geçene kadar orada olduğumuzu fark etmedi" diyerek anlattı.

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Son dakika haberleri: Dünya Atletizm Şampiyonası'nda inanılmaz olay! Kameraman piste daldı...
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