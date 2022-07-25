Türkiye’nin en yüksek katılımlı boks şampiyonası Kırıkkale’de başladı

Kırıkkale'nin ev sahipliğinde 17 Ağustos Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya Türkiye'nin 56 şehrinden 973 sporcu katıldı. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şampiyonanın Türkiye'de en yüksek katılımın olduğu bir yarışma olduğunu söyledi.

Müsabakalara katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Bu yarışma çok önemli bir yarışma. Türkiye'de şuana kadar düzenlenmiş en yüksek katılımlı olan yarışma. 56 şehirden misafirlerimiz var. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyor, şampiyonluğun sonuçları itibariyle hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç ise, yaptığı konuşmada yoğun bir yıl geçirdiklerini belirterek, "Artık Türkiye'de boksun bir ekolü olduğunu bütün dünya kabul ettiği gibi bizlerin de kabul etmesi lazım. Bugün burada Türkiye'nin en yoğun olduğu, en kalabalık sporcuyla katılımın olduğu bir şampiyona için bulunuyoruz. Burada 900'ün üzerinde kız ve erkek sporcumuz var. Bugüne kadar benim görmüş olduğum en yüksek katılım. Hedefimiz, Türk boksunun hedefi, 2024 Paris Olimpiyatları. Yine orada sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere işaret ettiği altın sayısını çoğaltmak, madalya sayısını artırmaktır. Bu talimatlara çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bütün boks camiası olarak 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra da sevinç ve mutluluk yaşayacağız" dedi.

Sporculardan Rabia Eylül Duman da, "İki yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Avrupa şampiyonasında ikinci oldum, ülkemi ikincilikle temsil ettim. Bu yıl da amacım burada Türkiye şampiyonu olup Avrupa'da ve dünyada ülkemi en iyi şekilde temsil etmektir. Maçlara çok iyi hazırlandık" diye konuştu.

Yoğun sporcu katılımı dolayısıyla müsabakalar 2 gün daha uzatılarak 2 Ağustos tarihinde sona erecek ve bir gün sonra da müsabakaların ödül töreni yapılacak.