Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş’tan tarihi başarı

Hırvatistan ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Challenger Kupası'nda Eczacıbaşı Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevini sürdüren ve 21 Ocak 2022 tarihinde Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı devralan Ferhat Akbaş, takımın başına geçtikten yedi ay sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonluk sayesinde Hırvatistan tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Aynı zamanda Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün yeni transferi Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris, FIVB Challenger Kupası'nda toplam 75 sayı üretti. Final maçında Belçika'yla karşılaşan Hırvatistan'da Samanta Fabrisi 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Gösterdiği performansla Eczacıbaşı taraftarlarını heyecanlandıran Samanta Fabris, FIVB Challenger Kupası'nın MVP'si seçildi.