Haber turu

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Giriş Tarihi: 4.8.2022

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Başakşehir avantaj peşinde
MEDIPOL Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak. Kopavogsvölur Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Finlandiyalı hakem Petri Viljanen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil forma giyemeyecek. Rövanş 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da... Ekibimiz, rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Konyaspor A SPOR'DA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belarus ekibi BATE Borisov'u iki maçta da yenerek 3. eleme turuna çıkan Arabam.com Konyaspor, bugün Liechtenstein temsilcisi Vaduz'a konuk oluyor. Yeşil-beyazlıların hedefi, bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmek. Reinpark Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Litvanyalı Manfredas Lukjancukas... Mücadele, A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak. Yeşil-beyazlı ekip, Vaduz'u geçerse play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Yarı otomatik ofsayt sistemi Devler Ligi'nde
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yarı otomatik ofsayt sisteminin, 10 Ağustos Çarşamba günü Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasındaki Süper Kupa maçında ilk kez uygulanacağı ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde kullanılacağı belirtildi. Bu sistemin Katar'daki Dünya Kupası'nda da uygulanacağı daha önce açıklanmıştı. Yeni sistemin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı aktarıldı.

Tuğberk Tanrıvermiş Mourinho'nun ekibinde
TÜRK teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, yeni sezonda Roma'nın 18 yaş altı futbol takımının başına geçecek. Geçen sezon İtalya'da Spezia'nın U19 takımını çalıştıran Tanrıvermlş, bu sezon Roma U18 hocası olarak görev yapacak. 32 yaşındaki teknik adam, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun geniş ekibinde de yer alacak. Tanrıvermiş daha önce G.Saray'da scout, altyapı antrenörü ve yardımcı antrenör olarak çalışmış, Roma'da da 15 ve 16 yaş altı takımlarının hocalığını yapmıştı.

Süleyman Hurma'nın stat ve tesis isyanı!
FATİH Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yeni sezon için stat ve tesis bulamadıklarını açıklayıp şunları söyledi: "Her gün yeri belli olmayan bir antrenman programı ile karşılaşmak kulübümüz adına üzücü ve onur kırıcı bir durumdur. Yaptığım başvurulardan sonuç alamazsam, benim yapamadıklarımı yapabilecek bir kurum veya kişiye başkanlık makamımı devretmek zorunda kalacağım." Karagümrük, geçen sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

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