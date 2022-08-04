Haber turu

Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak. Kopavogsvölur Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Finlandiyalı hakem Petri Viljanen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil forma giyemeyecek. Rövanş 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da... Ekibimiz, rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.Avrupa Konferans Ligi'nde Belarus ekibi BATE Borisov'u iki maçta da yenerek 3. eleme turuna çıkan Arabam.com Konyaspor, bugün Liechtenstein temsilcisi Vaduz'a konuk oluyor. Yeşil-beyazlıların hedefi, bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmek. Reinpark Stadı'ndakarşılaşmanın hakemi Litvanyalı Manfredas Lukjancukas... Mücadele, A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak. Yeşil-beyazlı ekip,UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada,Bu sistemin Katar'daki Dünya Kupası'nda da uygulanacağı daha önce açıklanmıştı. Yeni sistemin, oyuncu başınaçalışacağı aktarıldı.teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, yeni sezonda Roma'nın 18 yaş altı futbol takımının başına geçecek. Geçen sezon İtalya'daTanrıvermlş, bu sezon Roma U18 hocası olarak görev yapacak. 32 yaşındaki teknik adam, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun geniş ekibinde de yer alacak. Tanrıvermiş daha önce G.Saray'da scout, altyapı antrenörü ve yardımcı antrenör olarak çalışmış, Roma'da da 15 ve 16 yaş altı takımlarının hocalığını yapmıştı.FATİH Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yeni sezon için stat ve tesis bulamadıklarını açıklayıp şunları söyledi: "Her gün yeri belli olmayan bir antrenman programı ile karşılaşmak kulübümüz adına üzücü ve onur kırıcı bir durumdur.Karagümrük, geçen sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.