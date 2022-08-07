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Giriş Tarihi: 7.8.2022 17:41

5. İslami Dayanışma Oyunları milliler galibiyetle başladı!

AA
5. İslami Dayanışma Oyunları milliler galibiyetle başladı!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Kadın Hentbol Takımı organizasyona galibiyetle başladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Kadın Hentbol Takımı, A gurubu ilk maçında Bangladeş'i 51-10 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda Bangladeş ile karşılaştı. İlk yarıyı 26-4 önde bitiren milliler, rakibini 51-10 yendi.

Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Özbekistan, Senegal'i 28-27 mağlup etti.

Milliler, 9 Ağustos Salı saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak.

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5. İslami Dayanışma Oyunları milliler galibiyetle başladı!
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