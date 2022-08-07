5. İslami Dayanışma Oyunları milliler galibiyetle başladı!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Kadın Hentbol Takımı, A gurubu ilk maçında Bangladeş'i 51-10 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda Bangladeş ile karşılaştı. İlk yarıyı 26-4 önde bitiren milliler, rakibini 51-10 yendi.
Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Özbekistan, Senegal'i 28-27 mağlup etti.
Milliler, 9 Ağustos Salı saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak.