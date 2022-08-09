5. İslami Dayanışma Oyunları’da madalya yağmuru! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapacak

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun kıyasıya yarışacağı oyunlar için her şey hazır. 5. İslami Dayanışma Oyunları için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda görkemli bir program hazırlandı.
Provaları tamamlanan ve 2.5 saat sürmesi beklenen açılışın seremonisinde İslam dünyasının önemli müzisyenlerinden Maher Zain sahne alacak. Açılışta ayrıca ışık ve drone gösterileri de gerçekleştirilecek. 42 bin kapasiteye sahip stadyumda biletler günler öncesinden tükendi.
MÜSLÜMAN OLMAYAN SPORCULAR DA KATILABİLİYOR
Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları, 18 Ağustos'ta sona erecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak. İslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına düzenlenen, üye ülkelerde Müslüman olmayan vatandaşların da katılabildiği oyunlarda Türkiye, 95 altın, 101 gümüş, 109 bronz madalya aldı.
Konya 2021'de sporcular 24 farklı branşta mücadele verecek. Organizasyonda atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme branşları olacak.
'KONYA HAZIR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BEKLİYOR'
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan ve açılış seremonisine katılacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Şu anda İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapıyoruz ama burada dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonlarını ağırlayan 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'mızda önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacağız. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun" dedi.
ATLETİMZDE MADALYA YAĞMURU
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye dünü madalya yağmuruyla kapattı. Masa tenisi tek kadınlar finalinde Özge Yılmaz, İranlı Neda Shahshavari'yi 4-2 yenerek altın aldı. Atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde de Yasemin Can, 32.34.45'lik derecesiyle birinci oldu. Erkekler gülle atmada 20.46 metrelik atışıyla Alper Karahan, oyunlar rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.
Kadınlarda ise Emel Dereli 17.25 metre ile altın, Pınar Akyol 16.87 metre ile gümüşü kaptı. Kadınlar sırıkla atlamada Buse Arıkazan ile Demet Parlak, 4 metrelik atlayışla altın aldı. Kadınlar çekiç atmada ise Kıvılcım Kaya Salman, 65.68 metre ile gümüşe uzandı.