Açılış töreni göz kamaştıracak

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun kıyasıya yarışacağı oyunlar için her şey hazır. 5. İslami Dayanışma Oyunları için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda görkemli bir program hazırlandı.Açılışta ayrıca ışık ve drone gösterileri de gerçekleştirilecek.Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları, 18 Ağustos'ta sona erecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak. İslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına düzenlenen, üye ülkelerde Müslüman olmayan vatandaşların da katılabildiği oyunlarda Türkiye,aldı.Organizasyonda atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik (eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme branşları olacak.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan ve açılış seremonisine katılacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Şu anda İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapıyoruz ama burada dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonlarını ağırlayan 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'mızda önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacağız. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun" dedi.