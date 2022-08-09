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Giriş Tarihi: 9.8.2022 15:55

Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı

DHA
Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı

KONYA'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 10 bin metrede final koşan milli atlet Yasemin Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 branşta yarışlar devam ediyor. Atletizmde 10 bin metre final koşularında milli atlet Yasemin Can, 32:34:33'lük derecesiyle birinci oldu. Yarışta Bahreynli Bontu Rebitu 32:59:19 ile ikinci, yine aynı ülkeden Ruth Jebet 33:03:13'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan erkekler 5 bin metre koşularında Bahreyn'den Birhanu Balew 13:51:64'lük derecesiyle altın madalyayı aldı. Faslı sporcu Mohamed Fares 13:54.02'lik derecesiyle gümüş, Uganda'dan Abel Chebet 13:54.93'lük derecesiyle bronz madalyayı kazandı.

Erkekler 800 metre koşularında ise Somali'den Ali Idow Hassan 01:49.04'lik derecesi ile şampiyon oldu. Kuveyt'ten Ebrahim Alzofairi 01:49.31'lik derecesi ile gümüş madalya, Sudan'dan Sadam Koumi 01:49.52'lik derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.

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Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı
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