Halterde tam 9 madalya

5. İSLAMI Dayanışma Oyunları'nda halter branşının ilk günü Türk sporcular 9 madalya aldı. Kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı; koparma, silkme ve toplamda altın, Şaziye Erdoğan ise aynı kategorilerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş; koparma, silkme ve toplamda gümüş madalya alarak Türkiye'ye 3 madalya kazandırdı.ATLETİZMDE kadınlar 100 metre engelli finalinde Şevval Ayaz, 13.20'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. kadınlar 5000 metre finalinde ise Yasemin Can, 6:23.31'lik derecesiyle oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti. Milli sporcumuz Ramil Guliyev de 200 metre finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu.PARA yüzme kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stil finalinde Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta Emine Avcu altın madalya elde etti. Para yüzme erkekler S4-10 sınıfı 100 metre serbestte Koral Berkin Kutlu şampiyon oldu. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta Hamit Demir altın madalya almayı başardı.A MİLLİ Kadın Hentbol Takımı, A Grubu üçüncü maçında Özbekistan'ı 42-29 yenerek lider olarak yarı finale yükseldi. Erkek Milli Voleybol Takımımız, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ikinci maçında Katar'a 3-1 mağlup oldu.TEKVANDO branşında kadınlarda Sude Yaren Uzunçavdar, 73 kiloda altın madalya kazandı. Erkeklerde ise Enbiya Taha Biçer ise 87 kiloda üçüncü oldu. Güreşte Mustafa Sessiz, serbest stil 97 kiloda gümüşe uzandı. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ile 86 kiloda Osman Göçan bronz madalya elde etti.