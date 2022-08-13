Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek finale çıktı
Giriş Tarihi: 13.8.2022 17:11

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek finale çıktı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan’ı 26-25 yenerek finale çıktı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek finale çıktı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek finale çıktı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 16-15 önde tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın son bölümü ise büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılıklı gollerle son 1 dakikaya 25-25'lik eşitlikle girildi. Bitime 8 saniye kala golü bulan Türkiye, 26-25 öne geçti. Suudi Arabistan son hücumda orta sahadan denediği şutta golü bulamadı ve sahadan 26-25 galip ayrılan milli takım, adını finale yazdırdı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan sonra A Milli Erkek Hentbol Takımı da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda finale çıkma başarısı gösterdi.

Karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşayan milli takım, İran-Katar maçının galibiyle yarın saat 17.00'da finalde karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı
YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite tercih sonuçları son saatlere girildi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
Son dakika: F-16 sürecinin arka planını SABAH açıklıyor: Pazarlık Pentagon ile yapılsın
EYT son durum Bakan Bilgin tarafından paylaşıldı: Türk modeli geliyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Burç yorumları ile 13 Ağustos Cumartesi günü sizi neler bekliyor? İşte bugünün günlük burç yorumları
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel: 13 Ağustos 2022 bugün evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek finale çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA