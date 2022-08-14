Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 5. İslami Dayanışma Oyunları Para Masa'da 7 madalya geldi!
Giriş Tarihi: 14.8.2022 16:35 Son Güncelleme: 14.8.2022 16:55

5. İslami Dayanışma Oyunları Para Masa'da 7 madalya geldi!

AA
5. İslami Dayanışma Oyunları Para Masa’da 7 madalya geldi!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para masa tenisi branşında milli sporcular günü 4'ü altın olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcular 4 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya aldı. Erkekler Sınıf 4 ve Sınıf 5'te finalleri Türk sporcular oynadı. Sınıf 4'te iki paralimpik madalyalı sporcu Abdullah Öztürk ile Nesim Turan finalde karşı karşıya geldi. Son ana kadar çekişmeli geçen maçı 3-2 kazanan Nesim Turan altın madalya alırken, Abdullah Öztürk gümüş madalyada kaldı.

Sınıf 5'te Ali Öztürk ise bir diğer milli sporcu Hamza Çalışkan'ı 3-1 yendi ve altın madalya aldı. Hamza ise gümüş madalya elde etti.

- KADINLARDA 2 ALTIN BİR BRONZ

Kadınlarda ise Sınıf 9'da Neslihan Kavas, Tacikistan'tan Ekaterina Ishchenko'yu 3-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Sınıf 10'da kürsüde iki Türk sporcu yer aldı. Merve Cansu Demir finalde Azerbaycan'dan Dinara Suncheleyeva'yı 3-0 yenerek altın madalya alırken, aynı kategoride Ümran Ertiş ise bronz madalya kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Sigara fiyatları güncel liste 14 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
YKS TERCİH SONUÇLARI SON DURUM! 2022 ÖSYM AİS ile YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
5. İslami Dayanışma Oyunları Para Masa'da 7 madalya geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA