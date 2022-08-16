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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Yasemin Can tarih yazdı

Yasemin Can tarih yazdı

Atletizmde Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz, 10 bin metrede 2 kez altın kazanan ilk kadın atlet unvanını elde etti

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can, tarihi bir başarıya imza attı. 10 bin metre yarışlarında mücadele eden milli sporcumuz Yasemin, 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazanıp Avrupa Şampiyonu oldu. Kariyerinde kros ve pistte tam altı Avrupa altını bulunan Yasemin Can, 10 bin metrede 2016 Amsterdam'dan sonra bir kez daha ipi göğüslemeyi başardı. Milli atletimiz, şampiyona tarihinde 10.000 metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet unvanını elde edip Türkiye'nin gururu oldu.

SIRA 5 BİNDE
Başarılı sporcumuz Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 18 Ağustos Perşembe akşamı 5000 metre finalinde de altın madalya arayacak.

JUDODA ILK GÜN 5 MADALYA
JUDO branşında ilk gün milli sporcular 1'i altın olmak üzere 5 madalya elde etti. Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder altın, 63 kiloda Şeyma Özerler gümüş, 52 kiloda Merve Koçyiğit, 57 kiloda İrem Korkmaz bronz madalya kazandı. Erkekler 73 kiloda ise Umalt Demirel bronz madalyaya ulaştı. Atıcılıkta ise kadınlar skeet finalinde Sena Can altın madalya alırken, erkekler skeet finalinde ise Muhammet Seyhun Kaya gümüş, Mustafa Şahin bronz madalya getirdi.

PARA MASA TENİSİNDE 3 ALTIN DAHA
PARA masa tenisi branşında sınıf 9-10 kategorisinde Merve Cansu Demir, Ümran Ertiş, Neslihan Kavas'tan oluşan milli takım, Azerbaycan-Tacikistan'dan oluşan karma takımı 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Sınıf 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan milli takım da İran'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Sınıf 5'te ise Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım'dan oluşan Ay-Yıldızlı ekip, İran'ı yenerek altın madalya kazandı.

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Yasemin Can tarih yazdı
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