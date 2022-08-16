Yasemin Can tarih yazdı

Atletizmde Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz, 10 bin metrede 2 kez altın kazanan ilk kadın atlet unvanını elde etti
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can, tarihi bir başarıya imza attı. 10bin metre yarışlarındamücadele eden milli sporcumuzYasemin, 30:32.57'likderecesiyle altın madalyakazanıp Avrupa Şampiyonuoldu. Kariyerinde kros ve pistte tam altı Avrupa altını bulunan Yasemin Can, 10 bin metrede 2016Amsterdam'dan sonrabir kez daha ipi göğüslemeyibaşardı. Milli atletimiz, şampiyona tarihinde 10.000 metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet unvanını elde edip Türkiye'nin gururu oldu.
SIRA 5 BİNDE
Başarılı sporcumuz Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 18 Ağustos Perşembe akşamı 5000 metre finalinde de altın madalya arayacak.
JUDODA ILK GÜN 5 MADALYA
JUDO branşında ilk gün milli sporcular 1'i altın olmak üzere 5 madalya elde etti. Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder altın, 63 kiloda Şeyma Özerler gümüş, 52 kiloda Merve Koçyiğit, 57 kiloda İrem Korkmaz bronz madalya kazandı. Erkekler 73 kiloda ise Umalt Demirel bronz madalyaya ulaştı. Atıcılıkta ise kadınlar skeet finalinde Sena Can altın madalya alırken, erkekler skeet finalinde ise Muhammet Seyhun Kaya gümüş, Mustafa Şahin bronz madalya getirdi.
PARA MASA TENİSİNDE 3 ALTIN DAHA
PARA masa tenisi branşında sınıf 9-10 kategorisinde MerveCansu Demir, Ümran Ertiş, Neslihan Kavas'tan oluşan millitakım, Azerbaycan-Tacikistan'dan oluşan karma takımı 2-0yenerek altın madalyaya uzandı. Sınıf 4'te Abdullah Öztürk,Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan milli takım daİran'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Sınıf 5'te iseAli Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım'danoluşan Ay-Yıldızlı ekip, İran'ı yenerek altın madalya kazandı.