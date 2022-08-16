Yasemin Can tarih yazdı

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can, tarihi bir başarıya imza attı.Kariyerinde kros ve pistte tam altı Avrupa altını bulunan Yasemin Can,Milli atletimiz, şampiyona tarihinde 10.000 metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet unvanını elde edip Türkiye'nin gururu oldu.Başarılı sporcumuz Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 18 Ağustos Perşembe akşamı 5000 metre finalinde de altın madalya arayacak.branşında ilk gün milli sporcular 1'i altın olmak üzere 5 madalya elde etti. Kadınlar 48 kilodaaltın, 63 kilodagümüş, 52 kiloda, 57 kilodabronz madalya kazandı. Erkekler 73 kiloda isebronz madalyaya ulaştı. Atıcılıkta ise kadınlar skeet finalindealtın madalya alırken, erkekler skeet finalinde isegümüş,bronz madalya getirdi.masa tenisi branşında sınıf 9-10 kategorisindeoluşan millitakım, Azerbaycan-Tacikistan'dan oluşan karma takımı 2-0yenerek altın madalyaya uzandı. Sınıf 4'teoluşan milli takım daİran'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Sınıf 5'te iseoluşan Ay-Yıldızlı ekip, İran'ı yenerek altın madalya kazandı.