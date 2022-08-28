Haber hattı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız,yendi. Ljubljana'da oynanan maça tempolu başlayan Ay-Yıldızlılar, setlerikazandı. Filenin Efeleri adına Adis 19 sayıyla en skorer isim oldu. Türkiye, E Grubu'ndaki ikinci karşılamasındaile oynayacak. Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna adını yazdıracak.PREMIER Lig devi Chelsea, ısrarla istediğiiçin Leicester City ile anlaşmaya vardı. Fransız basını, Leicester'ın 80 milyon Euro teklifi kabul etmediğini, tarihin en pahalı savunma oyuncusu seviyesine çıkan rakamın gelmesiyle mutabakata varıldığını belirtti.karşılığında transferi tamamladığı kaydedildi. En pahalı defans oyuncusu rekoru, 2019'da Manchester United'ınYENİ teknik direktörü Erik ten Hag ile Premier Lig'de geçen hafta Liverpool'u yenenKırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Portekizli orta saha Bruno Fernandes attı. Süperstar Cristiano Ronaldo, yedek soyunurken 68'de Jadon Sancho'nun yerine oyuna dahil oldu. İlk iki haftada sahadan boynu bükük ayrılanUEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maç programı belli oldu.deplasmanı için İskoçya'ya gidecek. Sonrasında İtalyan Fiorentina'yı (15 Eylül) ağırlayıp, RFS Riga'ya Letonya'da (5 Ekim) konuk olacak.Ardından Romanya'da Cluj ve Sivas'ta Ballkani ile oynayacak.A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur ikinci maçındaSinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı I Grubu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.Milliler, ilk maçında Letonya'ya 111- 85 yenilirken, grubunda 2 galibiyet- 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor., sahasında Denizlispor'u 3-2 yendi. Konuk takım, 18'deile öne geçti. 45+2 ve 46'da'ün attığı gollerle 2-1 üstünlüğü bulan Manisa, 58'de'in fileleri sarsmasıyla skoru 3-1 yaptı. 90+8'de'nun golü Denizli'ye yetmedi. Manisa ilk galibiyetini alırken, yeşil-siyahlılar 1 puanda kaldı.ise Erzurumspor ile Samsunspor 2-2, Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı