Haber hattı

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Giriş Tarihi: 28.8.2022

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Efelerden 24 sene sonra ilk galibiyet
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 24 yıl aradan sonra mücadele verdiği Dünya Voleybol Şampiyonası ilk maçında Çin'i 3-0 yendi. Ljubljana'da oynanan maça tempolu başlayan Ay-Yıldızlılar, setleri 25-15, 25-19 ve 25-14 kazandı. Filenin Efeleri adına Adis 19 sayıyla en skorer isim oldu. Türkiye, E Grubu'ndaki ikinci karşılamasında yarın TSİ 22.15'te İtalya ile oynayacak. Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna adını yazdıracak.

Chelsea rekor kırarak Fofana'yı transfer etti
PREMIER Lig devi Chelsea, ısrarla istediği Wesley Fofana için Leicester City ile anlaşmaya vardı. Fransız basını, Leicester'ın 80 milyon Euro teklifi kabul etmediğini, tarihin en pahalı savunma oyuncusu seviyesine çıkan rakamın gelmesiyle mutabakata varıldığını belirtti. İki kulübün bonuslarla birlikte 90 milyon Euro karşılığında transferi tamamladığı kaydedildi. En pahalı defans oyuncusu rekoru, 2019'da Manchester United'ın Harry Maguire için ödediği 87 milyon Euro ile kırılmıştı.

Manchester United'ı 3 puana Bruno Fernandes ulaştırdı
YENİ teknik direktörü Erik ten Hag ile Premier Lig'de geçen hafta Liverpool'u yenen Manchester United, Southampton'ı da geçerek çıkışını sürdürdü: 1-0. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Portekizli orta saha Bruno Fernandes attı. Süperstar Cristiano Ronaldo, yedek soyunurken 68'de Jadon Sancho'nun yerine oyuna dahil oldu. İlk iki haftada sahadan boynu bükük ayrılan Manchester United, iki galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

Başakşehir&Sivasspor'un Avrupa programı açıklandı
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maç programı belli oldu. A Grubu'nda Medipol Başakşehir, 8 Eylül'deki ilk maçında Hearts deplasmanı için İskoçya'ya gidecek. Sonrasında İtalyan Fiorentina'yı (15 Eylül) ağırlayıp, RFS Riga'ya Letonya'da (5 Ekim) konuk olacak. Sivasspor ise G Grubu'ndaki ilk maçında evinde Çek takımı Slavia Prag ile karşılaşacak. Ardından Romanya'da Cluj ve Sivas'ta Ballkani ile oynayacak.

12 Dev Adam, elemelerde Sırbistan'ı konuk edecek
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur ikinci maçında bugün Sırbistan'ı ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı I Grubu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Kapalı gişe oynanacak müsabaka, NTV'den naklen yayınlanacak. Milliler, ilk maçında Letonya'ya 111- 85 yenilirken, grubunda 2 galibiyet- 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Manisa, Denizli'yi sahasında devirdi
MANISA FK, sahasında Denizlispor'u 3-2 yendi. Konuk takım, 18'de Gökhan ile öne geçti. 45+2 ve 46'da Batuhan Kör'ün attığı gollerle 2-1 üstünlüğü bulan Manisa, 58'de Edgar Prib'in fileleri sarsmasıyla skoru 3-1 yaptı. 90+8'de Mustafa Çeçenoğlu'nun golü Denizli'ye yetmedi. Manisa ilk galibiyetini alırken, yeşil-siyahlılar 1 puanda kaldı. Diğer maçlarda ise Erzurumspor ile Samsunspor 2-2, Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı

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