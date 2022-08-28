Haber hattı

Efelerden 24 senesonra ilk galibiyet
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 24 yılaradansonramücadele verdiğiDünya VoleybolŞampiyonasıilk maçındaÇin'i 3-0 yendi. Ljubljana'da oynanan maça tempolu başlayan Ay-Yıldızlılar, setleri 25-15,25-19 ve 25-14 kazandı. Filenin Efeleri adına Adis 19 sayıyla en skorer isim oldu. Türkiye, E Grubu'ndaki ikinci karşılamasında yarın TSİ22.15'te İtalya ile oynayacak. Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna adını yazdıracak.
Chelsea rekor kırarakFofana'yı transfer etti
PREMIER Lig devi Chelsea, ısrarla istediği WesleyFofana için Leicester City ile anlaşmaya vardı. Fransız basını, Leicester'ın 80 milyon Euro teklifi kabul etmediğini, tarihin en pahalı savunma oyuncusu seviyesine çıkan rakamın gelmesiyle mutabakata varıldığını belirtti. İki kulübün bonuslarlabirlikte90 milyonEuro karşılığında transferi tamamladığı kaydedildi. En pahalı defans oyuncusu rekoru, 2019'da Manchester United'ın HarryMaguire için ödediği 87milyon Euro ile kırılmıştı.
Manchester United'ı 3 puanaBruno Fernandes ulaştırdı
YENİ teknik direktörü Erik ten Hag ile Premier Lig'de geçen hafta Liverpool'u yenen ManchesterUnited,Southampton'ıda geçerekçıkışınısürdürdü:1-0. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Portekizli orta saha Bruno Fernandes attı. Süperstar Cristiano Ronaldo, yedek soyunurken 68'de Jadon Sancho'nun yerine oyuna dahil oldu. İlk iki haftada sahadan boynu bükük ayrılan ManchesterUnited, iki galibiyetlepuanını 6'ya çıkardı.
Başakşehir&Sivasspor'unAvrupa programı açıklandı
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maç programı belli oldu. AGrubu'ndaMedipolBaşakşehir,8 Eylül'dekiilk maçındaHearts deplasmanı için İskoçya'ya gidecek. Sonrasında İtalyan Fiorentina'yı (15 Eylül) ağırlayıp, RFS Riga'ya Letonya'da (5 Ekim) konuk olacak. Sivassporise GGrubu'ndakiilk maçındaevindeÇek takımıSlavia Pragile karşılaşacak. Ardından Romanya'da Cluj ve Sivas'ta Ballkani ile oynayacak.
12 Dev Adam, elemelerdeSırbistan'ı konuk edecek
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur ikinci maçında bugünSırbistan'ıağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı I Grubu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Kapalı gişeoynanacak müsabaka,NTV'dennaklen yayınlanacak. Milliler, ilk maçında Letonya'ya 111- 85 yenilirken, grubunda 2 galibiyet- 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
Manisa, Denizli'yi sahasında devirdi
MANISA FK, sahasında Denizlispor'u 3-2 yendi. Konuk takım, 18'de Gökhan ile öne geçti. 45+2 ve 46'da BatuhanKör'ün attığı gollerle 2-1 üstünlüğü bulan Manisa, 58'de Edgar Prib'in fileleri sarsmasıyla skoru 3-1 yaptı. 90+8'de Mustafa Çeçenoğlu'nun golü Denizli'ye yetmedi. Manisa ilk galibiyetini alırken, yeşil-siyahlılar 1 puanda kaldı. Diğermaçlarda ise Erzurumspor ile Samsunspor 2-2, Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı