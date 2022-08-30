Haber hattı

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Giriş Tarihi: 30.8.2022

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Mario Balotelli'nin yeni adresi Sion
ADANA Demirspor, Mario Balotelli'yi Sion'a sattı… Son hafta oynanan Ümraniye karşılaşmasında teknik direktör Montella ile tartışan İtalyan yıldız, ayrılık ateşini yakarken başkan Murat Sancak ise "4 milyon Euro'yu getiren Balotelli'yi alır" diyerek son noktayı koymuştu. İsviçre ekibinin Adana Demirspor'un istediği noktaya gelmesinin ardından transfere onay verilirken 32 yaşındaki forvet de dün Sion şehrine gitti. Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 3 İtalya Ligi şampiyonlukları bulunan Balotelli, geçen sezon bedelsiz geldiği Adana Demir'e 35 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

AUBAMEYANG'I DÖVÜP EVİNİ SOYDULAR
BARCELONA'NIN yıldızı Pierre Emerick Aubameyang soyuldu! Futbolcunun ailesi ile birlikte evde olduğu saat 01.00 civarında maskeli 4 soyguncu bahçeden eve girerken silahla oyuncu ve ailesini tehdit edip değerli eşyaları aldıkları açıklandı. Gabonlu yıldız ve eşinin el ile ayaklarından bağlandığı, ayrıca oyuncunun darp edildiği açıklanırken eşi ile birlikte 1 saat yerde kurtarılmayı bekledikleri de polis tarafından duyuruldu.

ARTUN ŞENOL YELKENDE DÜNYA ŞAMPIYONU
İSVİÇRE'DE düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen yarışta Urla Deniz Kulübünün sporcusu Artun, erkekler 15 yaş altında altın madalya alırken, 17 yaş altı kategorisinde ise 8. sırayı elde etti. Kızlarda da Ada Tan, 15 yaş altı kategorisinde 3. oldu.

ANKARAGÜCÜ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ
BAŞKENT ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Ömer Erdoğan'ı göreve getirdi. Sarılacivertlilerin 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Erdoğan'ın imza törenine, alışılmışın dışında Ankaragücü'nün eski hocası Dalcı da katılıp koltuğu yeni teknik adama devretti.

SAKARYASPOR'DAN TUZLA'YA AYNI TARİFE
SPOR Toto 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. 34'te Isaac Donkor ile öne geçen yeşil-siyahlılar, 59'da Hakan Yavuz'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Tuzlaspor bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca, mücadele 2-0 sona erdi. 17 şutunda da ağları sarsamayan İstanbul ekibi, 1 puanda kaldı. Sakaryaspor da üst üste 2. galibiyetini aynı skorla aldı.

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