Haber hattı

ADANA Demirspor, Mario Balotelli'yi Sion'a sattı…İsviçre ekibinin Adana Demirspor'un istediği noktaya gelmesinin ardından transfere onay verilirken 32 yaşındaki forvet de dün Sion şehrine gitti.BARCELONA'NIN yıldızı Pierre Emerick Aubameyang soyuldu! Futbolcunun ailesi ile birlikte evde olduğu saat 01.00 civarında maskeliGabonlu yıldız ve eşinin el ile ayaklarından bağlandığı, ayrıca oyuncunun darp edildiği açıklanırken eşi ile birlikte 1 saat yerde kurtarılmayı bekledikleri de polis tarafından duyuruldu.İSVİÇRE'DE düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen yarışta Urla Deniz Kulübünün sporcusu Artun,Kızlarda da Ada Tan, 15 yaş altı kategorisinde 3. oldu.BAŞKENT ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Ömer Erdoğan'ı göreve getirdi. Sarılacivertlilerin 1+1 yıllık sözleşme yaptığıSPOR Toto 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. 34'teile öne geçen yeşil-siyahlılar, 59'da'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Tuzlaspor bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca, mücadele 2-0 sona erdi. 17 şutunda da ağları sarsamayan İstanbul ekibi, 1 puanda kaldı.