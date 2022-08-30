Haber hattı

Mario Balotelli'ninyeni adresi Sion
ADANA Demirspor, Mario Balotelli'yi Sion'a sattı… Son hafta oynananÜmraniye karşılaşmasındateknik direktörMontella ile tartışanİtalyan yıldız, ayrılıkateşini yakarken başkanMurat Sancak ise"4 milyon Euro'yu getirenBalotelli'yi alır" diyerekson noktayı koymuştu. İsviçre ekibinin Adana Demirspor'un istediği noktaya gelmesinin ardından transfere onay verilirken 32 yaşındaki forvet de dün Sion şehrine gitti. Kariyerinde1 Şampiyonlar Ligi, 1Premier Lig, 3 İtalya Ligişampiyonlukları bulunanBalotelli, geçensezon bedelsiz geldiğiAdana Demir'e 35 maçta19 gol ve 7 asistlik katkısağlamıştı.
AUBAMEYANG'I DÖVÜPEVİNİ SOYDULAR
BARCELONA'NIN yıldızı Pierre Emerick Aubameyang soyuldu! Futbolcunun ailesi ile birlikte evde olduğu saat 01.00 civarında maskeli 4 soyguncu bahçeden eve girerkensilahla oyuncu ve ailesini tehditedip değerli eşyaları aldıkları açıklandı. Gabonlu yıldız ve eşinin el ile ayaklarından bağlandığı, ayrıca oyuncunun darp edildiği açıklanırken eşi ile birlikte 1 saat yerde kurtarılmayı bekledikleri de polis tarafından duyuruldu.
ARTUN ŞENOL YELKENDEDÜNYA ŞAMPIYONU
İSVİÇRE'DE düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen yarışta Urla Deniz Kulübünün sporcusu Artun, erkekler15 yaş altında altın madalya alırken,17 yaş altı kategorisinde ise8. sırayı elde etti. Kızlarda da Ada Tan, 15 yaş altı kategorisinde 3. oldu.
ANKARAGÜCÜ'NDEDEVİR TESLİM TÖRENİ
BAŞKENT ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Ömer Erdoğan'ı göreve getirdi. Sarılacivertlilerin 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Erdoğan'ın imza törenine,alışılmışın dışında Ankaragücü'nüneski hocası Dalcı da katılıp koltuğuyeni teknik adama devretti.
SAKARYASPOR'DANTUZLA'YA AYNI TARİFE
SPOR Toto 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. 34'te IsaacDonkor ile öne geçen yeşil-siyahlılar, 59'da Hakan Yavuz'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Tuzlaspor bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca, mücadele 2-0 sona erdi. 17 şutunda da ağları sarsamayan İstanbul ekibi, 1 puanda kaldı. Sakaryaspor da üstüste 2. galibiyetini aynı skorla aldı.