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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Altın adam Burhan

Altın adam Burhan

82 kiloda mindere çıkan başarılı sporcumuz, finalde Özbek rakibi Berdimuratov’u 6-2 geriden gelip 7-6 yenerek altın madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden Burhan Akbudak, altın madalya kazandı. Finalde Özbekistan'dan Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaşan milli güreşçimiz, müsabakada bir ara 6-2 geriye düştü. Ancak pes etmeyen Akbudak, art arda aldığı puanlarla rakibini 7-6 yenerek dünya şampiyonu oldu. 60 kiloda ise son Avrupa şampiyonu Kerem Kamal, çeyrek finalde Japon Kenichiro Fumita'ya 6-3 yenildi. Kadınlarda 55 kiloda Elvira Kamaloğlu da repesaj hakkı elde etti. Türkiye, üçüncü gün sonunda 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyaya ulaştı. Önceki gün Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz, bronz madalya almıştı.

HER GÜN HAYALİNİ KURDUM
Kariyerinde ilk kez dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak,"Yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne her gün altın madalyanın hayalini kurdum, sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun" dedi.

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