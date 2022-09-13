Altın adam Burhan

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden Burhan Akbudak, altın madalya kazandı. Finalde Özbekistan'dan Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaşan milli güreşçimiz, müsabakada bir ara 6-2 geriye düştü.60 kiloda ise son Avrupa şampiyonu, çeyrek finalde Japon Kenichiro Fumita'ya 6-3 yenildi. Kadınlarda 55 kilodada repesaj hakkı elde etti. Türkiye, üçüncü gün sonunda 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyaya ulaştı. Önceki gün Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz, bronz madalya almıştı.Kariyerinde ilk kez dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak,"Yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne her gün altın madalyanın hayalini kurdum, sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun" dedi.