Köyceğiz’de ’Evinin Sultanları’ bir ilki gerçekleştirdi

Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü'nün düzenlediği Kadın Veteran Voleybol Turnuvası Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni ile başladı. İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşları eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kadın Veteran Voleybol Takımları "30 Ağustos Zafer Kupası" için Köyceğiz Delta Plajında 3 gün boyunca mücadele etti. Köyceğiz Evinin Sultanları Plajda 30 Ağustos Zafer Kupası kadın voleybol turnuvasına Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya'dan 20 takım 200 kadın sporcu katıldı. 43+,37+, 30+ ve 30 yaş altı yaş gruplarında olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen turnuvada Köyceğiz Akademi Spor Kulübü takımları 5 kupa alarak turnuvaya damgasını vurdu.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı, sadece kadınlar için yapılan voleybol turnuvasının Ege Bölgesi'nde bir ilk olduğunu belirterek; "Turnuvaya 16-61 yaş aralığındaki kadın oyuncular katıldı. Amacımız voleybol sporunun her yaşta oynanabildiğini göstermek" dedi.