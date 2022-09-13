Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Köyceğiz’de 'Evinin Sultanları' bir ilki gerçekleştirdi
Giriş Tarihi: 13.9.2022 17:04 Son Güncelleme: 13.9.2022 17:04

Köyceğiz’de 'Evinin Sultanları' bir ilki gerçekleştirdi

İHA
Köyceğiz’de ’Evinin Sultanları’ bir ilki gerçekleştirdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Evinin Sultanları Plajda, Kadın Voleybol Turnuvası Delta Plajında ödül töreni ile sona erdi.

Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü'nün düzenlediği Kadın Veteran Voleybol Turnuvası Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni ile başladı. İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşları eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kadın Veteran Voleybol Takımları "30 Ağustos Zafer Kupası" için Köyceğiz Delta Plajında 3 gün boyunca mücadele etti. Köyceğiz Evinin Sultanları Plajda 30 Ağustos Zafer Kupası kadın voleybol turnuvasına Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya'dan 20 takım 200 kadın sporcu katıldı. 43+,37+, 30+ ve 30 yaş altı yaş gruplarında olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen turnuvada Köyceğiz Akademi Spor Kulübü takımları 5 kupa alarak turnuvaya damgasını vurdu.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı, sadece kadınlar için yapılan voleybol turnuvasının Ege Bölgesi'nde bir ilk olduğunu belirterek; "Turnuvaya 16-61 yaş aralığındaki kadın oyuncular katıldı. Amacımız voleybol sporunun her yaşta oynanabildiğini göstermek" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri belirlendi! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları belirlendi! İstanbul dahil ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Erdoğan detayları açıklıyor!
SON DAKİKA: TOKİ BAŞVURU tarihleri ve şartları açıklandı! İlk Evim TOKİ başvuru şartları 2022 ile TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvuruları ne zaman başlıyor?
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları açıklandı! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel 13 Eylül 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun "Hazırım" çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
iOS 16 güncellemesi ile gelen özellikler ve yenilikler neler? iOS 16 hangi modellere geldi, hangi cihazlara artık güncelleme gelmeyecek?
Emekli promosyon 2022 Eylül ücretleri güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, son gün ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
Köyceğiz’de 'Evinin Sultanları' bir ilki gerçekleştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA