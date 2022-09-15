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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Dünya harikası

Dünya harikası

Kadınlarda Türk güreşinin yaşayan efsanesi Yasemin Adar Yiğit, Sırbistan’daki finalde Mısırlı Samar Hamza’yı 6-0 mağlup ederek altın madalya kazandı ve 2. kez dünya şampiyonu oldu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit bir tarih daha yazdı. Kadınlar 76 kiloda grekoromen stilde mindere çıkan milli sporcumuz altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaşan Yasemin, rakibini 6-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin Adar, 2017'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. Bu yıl Macaristan'da 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan efsane güreşçimiz, Tokyo Olimpiyatları'nda da 3.'lük kürsüsüne çıkıp olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak adını tarihe yazdırmıştı.

YASEMIN ADAR: TARİH YAZIYORUZ
ŞAMPİYON güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, duygularını şöyle anlattı: "Çok mutlu ve gururluyum. Türk kadınını her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Genç kızlarımıza rol model olmak istiyorum. Çünkü ben bir idolüm. Gerçekten tarih üstüne tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her zaman ilkleri başarıyoruz. Şimdiki hedefimiz tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada da bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okuturum."



ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabakanın ardından Yasemin Adar'ı telefonla arayıp tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonuyla görüşüp milli güreşçiyi kutlayan Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. O boyunduruğu başta atsaydın daha rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" dedi. Yasemin ise "Cumhurbaşkanım Türk kadınının gücünü gösteriyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz" ifadesini kullandı.

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