Dünya harikası

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit bir tarih daha yazdı.milli sporcumuz altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaşan Yasemin, rakibini 6-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin Adar, 2017'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.Tokyo Olimpiyatları'nda da 3.'lük kürsüsüne çıkıp olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak adını tarihe yazdırmıştı.güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, duygularını şöyle anlattı: "Çok mutlu ve gururluyum. Türk kadınını her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum.Gerçekten tarih üstüne tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her zaman ilkleri başarıyoruz.İnşallah orada da bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okuturum."Recep Tayyip Erdoğan, müsabakanın ardından Yasemin Adar'ı telefonla arayıp tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonuyla görüşüp milli güreşçiyi kutlayan Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. O boyunduruğu başta atsaydın daha rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" dedi. Yasemin ise "Cumhurbaşkanım Türk kadınının gücünü gösteriyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz" ifadesini kullandı.