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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Spor turu

Spor turu
Koray Kırcı'dan tarihi başarı
BU sene 74.'sü düzenlenen Istanbul Challenger TED Open'da milli tenisçi Koray Kırcı büyük bir başarı elde etti. 24 yaşındaki raket, çeyrek finalde karşılaştığı Avusturyalı Sebastian Ofner'ı geriye düşmesine rağmen 4-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Kariyerinin ilk Challenger galibiyetini TED Open'da alan Kırcı, turnuvada son dörde kalan ilk Türk sporcu oldu. Milli tenisçi, yarı finalinde bugün Çek rakibi Lukas Rosol ile karşılaşacak.

Jordan'ın forması rekor kırdı: 10.1 milyon $
NBA'IN efsane oyuncularından Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, rekor fiyata satıldı. Sotheby tarafından düzenlenen açık artırmada, 10,1 milyon dolara (183 milyon TL) adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma, tarihteki en pahalı spor hatırası oldu. Jordan'ın formasını giydiği Chicago Bulls, 1990'lı yıllarda 6 şampiyonluk yaşadı. Bunlardan sonuncusu ise 1998'de, Utah Jazz'a karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları final serisiydi. Jordan, bu serinin ilk maçında rekor fiyata satılan formayı giymişti. Önceki rekor ise iki yıl önce vefat eden Diego Armando Maradona'ya (9.28 milyon dolar) aitti.

Mario Balotelli İsviçre'yi salladı
GEÇTIĞIMIZ sezon Adana Demirspor'da forma giyen dünya yıldızı futbolcu Mario Balotelli, İsviçre takımlarından Sion'a transfer olmuştu. Olaylarıyla gündemden düşmeyen Gana asıllı İtalyan forvet, İsviçre'de yine saha dışı bir konuyla adından söz ettirdi. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, bir bar çıkışında kayda alınan Balotelli'nin, aşırı alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandığı görüldü. İki kişinin yardımıyla yürüyebilen 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy şu ifadeleri kullandı: "Kafasında bir şeyleri değiştirmeli. Böyle gedirse muhtemelen sezonu Sion'da bitiremez."

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