Koray Kırcı'dantarihi başarı
BU sene 74.'sü düzenlenen Istanbul Challenger TED Open'da milli tenisçi KorayKırcı büyük bir başarı eldeetti. 24 yaşındaki raket, çeyrek finalde karşılaştığı Avusturyalı Sebastian Ofner'ı geriye düşmesine rağmen 4-6, 6-3 ve6-3'lük setlerle 2-1 yenerekyarı finale adını yazdırdı. Kariyerinin ilk Challenger galibiyetini TED Open'da alan Kırcı, turnuvada son dörde kalan ilk Türk sporcu oldu. Milli tenisçi, yarı finalinde bugün Çek rakibi Lukas Rosol ile karşılaşacak.
Jordan'ın forması rekorkırdı: 10.1 milyon $
NBA'IN efsane oyuncularından Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'ndegiydiği forma,rekor fiyatasatıldı. Sothebytarafındandüzenlenen açıkartırmada, 10,1milyon dolara(183 milyonTL) adı açıklanmayanbir alıcı bulan forma,tarihteki en pahalı spor hatırasıoldu. Jordan'ın formasınıgiydiği ChicagoBulls, 1990'lı yıllarda6 şampiyonlukyaşadı.Bunlardan sonuncusuise 1998'de,Utah Jazz'a karşıoynadıkları ve4-2 kazandıklarıfinal serisiydi.Jordan, bu serininilk maçındarekor fiyatasatılan formayıgiymişti. Öncekirekor ise iki yıl önce vefat edenDiego Armando Maradona'ya(9.28 milyon dolar) aitti.
Mario Balotelliİsviçre'yi salladı
GEÇTIĞIMIZ sezon Adana Demirspor'da forma giyen dünya yıldızı futbolcu Mario Balotelli, İsviçre takımlarından Sion'a transfer olmuştu. Olaylarıyla gündemden düşmeyen Gana asıllı İtalyan forvet, İsviçre'de yine saha dışı bir konuyla adından söz ettirdi. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, bir bar çıkışında kayda alınan Balotelli'nin, aşırı alkolün etkisiyleayakta durmakta zorlandığı görüldü. İki kişinin yardımıyla yürüyebilen 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy şu ifadeleri kullandı: "Kafasında bir şeylerideğiştirmeli. Böyle gedirse muhtemelensezonu Sion'da bitiremez."