BU sene 74.'sü düzenlenen Istanbul Challenger TED Open'da24 yaşındaki raket, çeyrek finalde karşılaştığı Avusturyalı Sebastian Ofner'ı geriye düşmesine rağmenKariyerinin ilk Challenger galibiyetini TED Open'da alan Kırcı, turnuvada son dörde kalan ilk Türk sporcu oldu. Milli tenisçi, yarı finalinde bugün Çek rakibiile karşılaşacak.NBA'IN efsane oyuncularından Michael Jordan'ın,Sothebytarafındandüzenlenen açıkartırmada,adı açıklanmayanbir alıcı bulan forma,tarihteki en pahalı spor hatırasıoldu. Jordan'ın formasınıgiydiği ChicagoBulls, 1990'lı yıllarda6 şampiyonlukyaşadı.Bunlardan sonuncusuise 1998'de,Utah Jazz'a karşıoynadıkları ve4-2 kazandıklarıfinal serisiydi.Öncekirekor ise iki yıl önce vefat edenDiego Armando Maradona'yaaitti.GEÇTIĞIMIZ sezon Adana Demirspor'da forma giyen dünya yıldızı futbolcu Mario Balotelli, İsviçre takımlarından Sion'a transfer olmuştu. Olaylarıyla gündemden düşmeyen Gana asıllı İtalyan forvet, İsviçre'de yine saha dışı bir konuyla adından söz ettirdi. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, bir bar çıkışında kayda alınanİki kişinin yardımıyla yürüyebilen 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy şu ifadeleri kullandı: