Ve huzurlarınızda Filenin Sultanları

Hollanda ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın ilk sınavı bugün... Hollanda'nın Arnheim şehrinde saat 14.00'te Tayland ile karşılaşacak olan millilerimiz, grubundaki diğer maçlarını ise Polonya'nın Gdansk şehrinde oynayacak. Grubumuzdaki diğertakımlar ise Polonya,Güney Kore, DominikCumhuriyeti veEczacıbaşı Dynavit'inbaşantrenörü FerhatAkbaş'ın çalıştırdığıHırvatistan...Şampiyonada gruplarınıilk dört sırada tamamlayan takımlarikinci etaba yükselecek. İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak. Giovanni Guidetti yönetimindekiMilli Takım'ın 14 kişilikkadrosunda CansuÖzbay, Elif Şahin, EbrarKarakurt, MeryemBoz, Hande Baladın,Saliha Şahin, Melihaİsmailoğlu, İlkin Aydın,Derya Cebecioğlu, EdaErdem Dündar, ZehraGüneş, Ayçin Akyol,Simge Aköz ve AylinAcar yer alıyor.
ZEHRA GÜNEŞ MANŞETLERDE
İtalyan basını, turnuvaya damga vuracak 5 isim arasında milli yıldızımız Zehra Güneş'i de gösterdi. Bu isimlerden 4'ünün Türkiye'de oynaması da dikkat çekti