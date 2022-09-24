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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Ve huzurlarınızda Filenin Sultanları

Ve huzurlarınızda Filenin Sultanları

İki ülkede düzenlenecek turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu’ndaki ilk karşılaşmasına Hollanda’da çıkıyor. Mücadele 14.00’te start alacak

Hollanda ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın ilk sınavı bugün... Hollanda'nın Arnheim şehrinde saat 14.00'te Tayland ile karşılaşacak olan millilerimiz, grubundaki diğer maçlarını ise Polonya'nın Gdansk şehrinde oynayacak. Grubumuzdaki diğer takımlar ise Polonya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Eczacıbaşı Dynavit'in başantrenörü Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatistan... Şampiyonada gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak. Giovanni Guidetti yönetimindeki Milli Takım'ın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor.

ZEHRA GÜNEŞ MANŞETLERDE
İtalyan basını, turnuvaya damga vuracak 5 isim arasında milli yıldızımız Zehra Güneş'i de gösterdi. Bu isimlerden 4'ünün Türkiye'de oynaması da dikkat çekti

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Ve huzurlarınızda Filenin Sultanları
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