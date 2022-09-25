Dünya Şampiyonu Yasemin Adar SABAH Spor'a konuştu! "Beni eleştirenler şimdi tebrik ediyor"

"YENİ HEDEF PARİS"

Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde birçok başarıya imza attığının altını çizerek, "Ama beni en çok zorlayan müsabakalar olimpiyatlarda oldu. Gerçekten zorluk seviyesi üst düzeyde. En iyilerin olduğu yer. 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldım. 2020 Tokyo'da bronz ile bir ilki başardım. Şimdi de 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istiyorum. 'Bekle beni Paris' diyorum. Alttan gelen genç rakiplerimiz de var. O yüzden de bir tedirginliğim var ama çok çalışarak Paris'ten altın madalya getirebileceğime inanıyorum" ifadesini kullandı.