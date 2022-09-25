Dünya Şampiyonu Yasemin Adar SABAH Spor'a konuştu! "Beni eleştirenler şimdi tebrik ediyor"

Belgrad'ta düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda şampiyon olan kadın milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini ekledi. SABAH Spor'un konuğu oldu. Dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit duygularını şöyle anlattı: "Çok gururluyum. İkinci kez dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okuttum. Gerçekten her sporcunun hayalini kurduğu bu başarı bana nasip oldu. O duygunun, hazzın, mutluluğun başka hiçbir şeyde olmadığının bilincindeyim. Dünya şampiyonu olmak istediğimi söylemiştim. Vermiş olduğum sözü tutmanın da mutluluğunu yaşıyorum."
"ONLAR ELEŞTİRDİ, BEN SÜREKLİ ÇALIŞTIM"
Güreşe başladığında çevresinden tepki aldığını söyleyen milli sporcu, "Güreş erkek sporu, sana yakışmıyor dediler. Giydiğim mayoyu eleştirdiler, erkek gibi kaslı olacağımı söylediler. Ama hiçbirine kulak asmadım. Onlara bir kadının da güreşçi olabileceğini gösterdim. Minderde savaşçı, dışarda hanımefendiyim. Sağolsunlar beni eleştirenler şimdi tebrik etmeye, başarılarımı sosyal medyalarında paylaşmaya başladılar. Başarı herşeyi unutturdu diyebilirim" dedi.
"YENİ HEDEF PARİS"
Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde birçok başarıya imza attığının altını çizerek, "Ama beni en çok zorlayan müsabakalar olimpiyatlarda oldu. Gerçekten zorluk seviyesi üst düzeyde. En iyilerin olduğu yer. 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldım. 2020 Tokyo'da bronz ile bir ilki başardım. Şimdi de 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istiyorum. 'Bekle beni Paris' diyorum. Alttan gelen genç rakiplerimiz de var. O yüzden de bir tedirginliğim var ama çok çalışarak Paris'ten altın madalya getirebileceğime inanıyorum" ifadesini kullandı.
"ÖNCE HAYAL KURDUM SONRA ZİRVEYE ÇIKTIM"
Maalesef benim önümde rol model alabileceğim bir kadın güreşçi yoktu. Çok sıkıntılar çektim ama ben hep hayal kurdum. Kürsüde olduğumu, bayrağımızı dalgalandırdığımı, dünyanın en iyisi olduğumu hayal ettim. Hayal ederek mücadeleye başladım. Ve bu konuda çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Şu an rol model olarak genç kızlarımız beni örnek alıyorlar.
"ZOR OLACAK AMA PES ETMESİNLER"
Genç arkadaşlarımıza şunu tavsiye edebilirim: Büyük zorluklar olacak. Antrenman yapmak istemeyecekler. Ağrıları olacak, acıları olacak, fedakârlık yapacaklar. Ama bunları yapsınlar, arkasından başarıya ulaştıklarında diyecekler ki; "Hepsine değdi." Madalya alınca bütün fedakârlıkların, acıların, gözyaşlarının uçup gittiğini görecekler. Ve asla pes etmesinler. Eleştirilere kulak asmadan, kendi bildikleri doğrultuda hedeflerine ilerlesinler.
"DÜŞTÜM AMA DAHA İYİ GERİ DÖNDÜM"
Tam 4 kez dizlerimden ameliyat oldum. İnanın zorlandığım anlar oldu. Hatta spora tekrar geri döndüğümde bir kaygı, endişe dönemim oluştu. Tekrar eski performansıma kavuşabilecek miyim gibi sıkıntılar yaşadım. Çok şükür tekrardan daha çok çalışarak, açığımı kapatarak aynı performansıma tekrardan ulaştım.
"KENDİME BEBEK GİBİ BAKIYORUM"
Ben çok çalışkan bir sporcuyum. Günde en az 6 saat antrenman yapıyorum. İlk başladığımda çok farklı fiziğe sahiptim. Ama sonradan vücudum şekillenmeye başladı. Bunu tamamen çalışmaya borçluyum diyebilirim. Dengeli de besleniyorum. Kendime bebek gibi bakıyorum. Yazın soğuk su içmem, terliyken hemen üzerimi değiştiririm... Kendimle bire bir ilgileniyorum.