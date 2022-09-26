Haber hattı

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Giriş Tarihi: 26.9.2022

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Amed Sportif-Bursa maçında çirkin olaylar
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün Bursaspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup olurken, maça yaşanan olaylar damga vurdu. Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadelenin öncesinde, maç içinde ve sonrasında ev sahibi takımın taraftarları, yeşil-beyazlı futbolculara yabancı madde fırlattı. Özellikle kaleci Canberk Yurdakul'a atılan bıçak dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin korumasıyla soyunma odasına giren Bursasporlu futbolcular, çıkarken de su şişesi, çakmak gibi yabancı maddelere maruz kaldı. İçişleri Bakanlığı da olaylarla ilgili, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı. 2. LİG'DE DİĞER SONUÇLAR:
Beyaz Grup: Bayburt Özel İdare- Arnavutköy Bld: 1-1, Sivas Bld, Afyonspor: 0-2, 24Erzincanspor- Menemen FK: 2-1, Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfa: 1-1, Çorum FKBatman Petrol: 4-1. Kırmızı Grup: Adıyaman FK-Diyarbekir: 3-0, 1461 Trabzon-Karacabey Bld: 0-0, Pazarspor,Kastamonu: 0-1, Zonguldak Kömür-İskenderun: 2-1, Kırklareli-Silahtaroğlu Van: 1-1, Sarıyer-Serik Belediye: 1-1, Fethiye-Etimesgut Belediye: 1-0, Bucaspor 1928-Kırşehir: 0-0.

MİLLİ GÜREŞÇİ TAHA AKGÜL DÜNYAEVINE GIRDI
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül, hayatını Macar Bianka Cekusz ile birleştirdi. Ankara'daki İncek Günay Düğün Salonu'nda yapılan görkemli düğün töreninde çifti, ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından da çok sayıda arkadaşı yalnız bırakmadı. 3 kez dünya ve 9 defa Avrupa şampiyonu olan Taha, 2016 Olimpiyatları'nda altın ve 2020 Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanmıştı.

İPEK SOYLU 26 YAŞINDA TENİSE NOKTA KOYDU
Milli tenisçi İpek Soylu, 26 yaşında profesyonel tenis kariyerini noktaladığını açıkladı. 2014'te Amerika Açık genç çiftler kategorisinde şampiyonluk yaşayarak Türk tenis tarihine geçen Soylu, 20 yıllık tecrübesini yeni hedefler için kullanacağını belirtti. Sosyal medyadan vedasını açıklayan Soylu, "Tenis bana çok erken yaşta emek vermeyi, mücadele etmeyi öğretti" ifadesini kullandı.

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