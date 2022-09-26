Haber hattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün Bursaspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup olurken, maça yaşanan olaylar damga vurdu. Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadeleninÖzellikle kaleci Canberk Yurdakul'a atılan bıçak dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin korumasıyla soyunma odasına giren Bursasporlu futbolcular, çıkarken de su şişesi, çakmak gibi yabancı maddelere maruz kaldı. İçişleri Bakanlığı da olaylarla ilgili, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı. 2. LİG'DE DİĞER SONUÇLAR:Bayburt Özel İdare- Arnavutköy Bld: 1-1, Sivas Bld, Afyonspor: 0-2, 24Erzincanspor- Menemen FK: 2-1, Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfa: 1-1, Çorum FKBatman Petrol: 4-1.Adıyaman FK-Diyarbekir: 3-0, 1461 Trabzon-Karacabey Bld: 0-0, Pazarspor,Kastamonu: 0-1, Zonguldak Kömür-İskenderun: 2-1, Kırklareli-Silahtaroğlu Van: 1-1, Sarıyer-Serik Belediye: 1-1, Fethiye-Etimesgut Belediye: 1-0, Bucaspor 1928-Kırşehir: 0-0.dünya veAvrupa şampiyonumilligüreşçimizTaha Akgül,hayatınıMacarilebirleştirdi.Ankara'daki İncek GünayDüğün Salonu'nda yapılangörkemli düğün törenindeçifti, ailesi veyakınlarınınyanı sıra sporcamiasındanda çok sayıdaarkadaşıyalnız bırakmadı.2016 Olimpiyatları'nda altınve 2020 Olimpiyatları'nda dabronz madalya kazanmıştı.tenisçi İpek Soylu, 26 yaşında profesyonel tenis kariyerini noktaladığını açıkladı. 2014'te Amerika Açık genç çiftler kategorisinde şampiyonluk yaşayarak Türk tenis tarihine geçen Soylu, 20 yıllık tecrübesini yeni hedefler için kullanacağını belirtti. Sosyal medyadan vedasını açıklayan Soylu,ifadesini kullandı.