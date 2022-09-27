Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan, Yunus Emre anısına şiir!
Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:47

Bakan Kasapoğlu'ndan, Yunus Emre anısına şiir!

DHA
Bakan Kasapoğlu’ndan, Yunus Emre anısına şiir!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan 'Gönüller Yapmaya Geldik' adlı albümünde yer alan 'Haktan Gelen Şerbeti' şiirini okudu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ATO Congresium'da Yunus Emre anısına hazırlanan 'Gönüller Yapmaya Geldik' adlı albümünün gala gecesine katıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan ve 8 sanatçının yer aldığı albümün gala programı, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin 'Haktan Gelen Şerbeti' şiirini okumasıyla başladı. Kasapoğlu, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti. Yunus Emre'nin, birleştirici değerlerden olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Elbette insanlığın devranı yeryüzünde döndükçe; söz ya da dil gibi sözün ya da dilin üstatlarından Yunuslar hep olacaklardır. En önemli toplumsal ortak kabullerimizden, birleştirici değerlerimizden biri olan Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi öylesine güzel ezgileriyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'gönüller yapmaya geldik' demişti" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlamak adına pek çok çalışma yaptıklarına değindi Kültür, sanat, eğitim, sosyal faaliyetler ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun ardından albümde yer alan sanatçılar Aykut Kuşkaya 'Gönüller Yapmaya Geldim', Onur Şan 'Bir Kararda Durmayalım', Dilek Türkan 'Sordum Sarı Çiçeğe', Ender Doğan 'Ali Almış Sancağını Eline', Fatih Koca 'Canım Kurban Olsun Senin Yoluna', Gülay 'Göçtü Kervan', Hakan Aysev 'Bana Seni Gerek Seni' ve Mehmet Erdem 'Severim Ben Seni' eserlerini okudu. Bakan Kasapoğlu, konuk sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Yunus Emre'nin 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' adlı eserini seslendirdi. Kasapoğlu, sanatçılara günün anısına plaket verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis yaralandı
Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
Son dakika | Türkiye'de devrim gibi adım: Her hastaya bir oda!
Tarihin en büyük krizini yaşayan İngiltere'ye yeni şok! Sterlin çöktü
Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı! Ünlü çiftin mal varlıkları ortaya çıktı...
İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi: Bazı hayallerin kurulması ihanettir
Son dakika haberi: Olay Milli Takım iddiası! "Bu eğer doğruysa..." | Ahmet Çakar'dan flaş ifadeler
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Güneşe aldanmayın! Sağanak yağış geliyor...
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Jorge Jesus sayesinde para basacak! Ali Koç’a raporu iletti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu'ndan, Yunus Emre anısına şiir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA