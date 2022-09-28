Sultanlar ezdi geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk maçında Tayland'a 3-2 kaybeden Türkiye, dün ise rakibi karşısında ezici bir oyun oynadı. Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da gerçekleşen mücadelede setleri 25-14, 25-13 ve 25-13 ile kazanan Filenin Sultanları, Güney Kore'ye adeta nefes aldırmadı. Ay-Yıldızlı ekipte Saliha Şahin 17 sayı ile oynarken, Ebrar Karakurt 16 sayı kaydetti. Türkiye gruptaki üçüncü maçındabugün 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ilekarşı karşıya gelecek.