Beklenen gün geldi çattı!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik’te düzenlenecek oyunların açılışı, 19.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu kıyasıya mücadele edecek
İlk kez 2014'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsü bugün İznik'te başlıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek Göçebe Oyunları'nda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak. Oyunlara, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak. Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın yanı sıra katılımcı ülkelerdenüst düzey temsilcilerin yer almasıbeklenen açılış programı da 19.00 ile21.00 arasında düzenlenecek. Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyunlarından etno pazara etkinliklerin yapılacağı organizasyon, halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE DÜZENLENECEK
Organizasyon, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Dünya mutfaklarından örnekler katılımcılarla paylaşılacak ve ayrıca göçebe evreni tanıtılacak. Etno dans, etnomüzik, etno moda, etno pazar ve ateş başı sohbetlerle kültürlerarası etkileşim artırılacak. Katılımcı ülkeler, hem yeni kültürleri tanıma hem de kendilerini anlatma imkânı elde edecek. Mangala, Cirit,Toguz Korgool, Chevgan, Audaryspak, Tenge İlu,Pato, Moğul Boh, Kırgız Güreşi ve Güreş gösterileri de gerçekleştirilecek. Oyunlar 2 Ekim'de bitecek.
DÖRT GÜNLÜK EŞSİZ DENEYİM
Oyunlar için İznik'e gelecek misafirler, 4 gün boyunca eşsiz bir deneyimi yaşayacak. Organizasyon için yapılan sahada ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları inşa edildi. Yaklaşık 5 bin kişiseyirci kapasiteli anatribünün yanı sıragüreş ve okçuluk alanlarınaözel tribünlerkuruldu. Zara, Arslanbek Sultanbekov, Kıraç, Trio Mandili, Mustafa Ceceli ve Koliva konserleri ile katılımcılara müzik ziyafeti sunulacak. Evrensel tatlar, İznik köylü pazarı, yöresel ikramlar, yöresel tanıtım çadırlarındaki lezzetler, hem yurt dışından gelen misafirler hem de Türk konuklara farklı bir deneyim yaşatacak. İsteyen katılımcılar, organizasyon alanındaki karavan parkı ve kamp alanlarında konaklayabilecek.
HERKESİ BEKLİYORUZ
Hakan Kazancı, "Unutulmaya yüz tutmuş sporlardan, el sanatlarına kadar birçok unsuru konuklarımıza sunacağız" dedi Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, etkinlik boyunca, dünyada kaybolmaya yüz tutmuş birçok unsuru konuklara sunacaklarını dile getirdi. Oyunlar için 473 bin metrekare alan hazırladıklarını anlatan Kazancı, "Herkesin gelmesini,bu değerleri ve güzelliklerigörmesini istiyoruz.El sanatlarımızı, Bursa'nıngüzel mutfağını tanıtacağız.Alanda kıl çadırlarındantutun görsel zevki olanher şey burada olacak.Çocuklarımız çok güzel vakitgeçirecek, atlara binecekler.45'e yakın sokak oyunu olacak, onlarıoynayacaklar" dedi.
BÜYÜK DESTEKDESTEK
Daha önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon, bu sefer ülkemizde gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözü, Turkuvaz Medya'nınsponsorluğundaki oyunlarda olacak.