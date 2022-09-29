Beklenen gün geldi çattı!

lk kez 2014'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsü bugün İznik'te başlıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafındansloganıyla düzenlenecek Göçebe Oyunları'nda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak. Oyunlara, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak.Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyunlarından etno pazara etkinliklerin yapılacağı organizasyon, halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.Organizasyon, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Dünya mutfaklarından örnekler katılımcılarla paylaşılacak ve ayrıca göçebe evreni tanıtılacak.vesohbetlerle kültürlerarası etkileşim artırılacak. Katılımcı ülkeler, hem yeni kültürleri tanıma hem de kendilerini anlatma imkânı elde edecek.vegösterileri de gerçekleştirilecek. Oyunlar 2 Ekim'de bitecek.için İznik'e gelecek misafirler, 4 gün boyunca eşsiz bir deneyimi yaşayacak. Organizasyon için yapılan sahada ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları inşa edildi.Zara, Arslanbek Sultanbekov, Kıraç, Trio Mandili, Mustafa Ceceli ve Koliva konserleri ile katılımcılara müzik ziyafeti sunulacak. Evrensel tatlar, İznik köylü pazarı, yöresel ikramlar, yöresel tanıtım çadırlarındaki lezzetler, hem yurt dışından gelen misafirler hem de Türk konuklara farklı bir deneyim yaşatacak. İsteyen katılımcılar, organizasyon alanındaki karavan parkı ve kamp alanlarında konaklayabilecek.Hakan Kazancı, "Unutulmaya yüz tutmuş sporlardan, el sanatlarına kadar birçok unsuru konuklarımıza sunacağız" dedirganizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, etkinlik boyunca, dünyada kaybolmaya yüz tutmuş birçok unsuru konuklara sunacaklarını dile getirdi. Oyunlar için 473 bin metrekare alan hazırladıklarını anlatan Kazancı,dedi.Daha önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon, bu sefer ülkemizde gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözü