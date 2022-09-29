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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Şampiyonlar kupası Ziraat Bankkart’ın

Şampiyonlar kupası Ziraat Bankkart’ın
VOLEYBOLDA 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı. Mücadeleye iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkardı. Mola dönüşü etkili oyununu sürdüren kırmızı- beyazlılar, bu seti 25-19 üstün bitirdi. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, oyunu domine edip üçüncü seti de 25-20 aldı. Salondan 3-0 galip ayrılan Ankara'nın başarılı temsilcisi, Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

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Şampiyonlar kupası Ziraat Bankkart’ın
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