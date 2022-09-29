Son dakika haberleri: Beklenen gün geldi çattı! 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak...

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE DÜZENLENECEK

Organizasyon, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Dünya mutfaklarından örnekler katılımcılarla paylaşılacak ve ayrıca göçebe evreni tanıtılacak. Etno dans, etno müzik, etno moda, etno pazar ve ateş başı sohbetlerle kültürlerarası etkileşim artırılacak. Katılımcı ülkeler, hem yeni kültürleri tanıma hem de kendilerini anlatma imkânı elde edecek. Mangala, Cirit, Toguz Korgool, Chevgan, Audaryspak, Tenge İlu, Pato, Moğul Boh, Kırgız Güreşi ve Güreş gösterileri de gerçekleştirilecek. Oyunlar 2 Ekim'de bitecek.