Atlı okçulukta kadın farkı!

Dünya geleneksel okçuluk literatürüne “Kabak atışı” adıyla geçen yarışlarda kadın sporcuların başarılı atışları ilgi gördü
Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Göçebe Oyunları'nın ilk gününde, atlı okçuluk müsabakaları başladı. Türkler'in ata sporlarından olan ve dünya geleneksel okçuluk literatürüne "Kabak atışı" adıyla geçen geleneksel okçuluk yarışlarında 30 ülkeden 74 sporcu mücadeleetti. Sporcular, en hızlı şekilde at sürüp yerdeki ve direkteki iki hedefe oklarını göndermeye çalıştı. At üstündehavadaki hedefe doğru dikineatışı içeren müsabakalarda sporcularhem atlarını dörtnala sürdü hemde hedeflerden puan kazanma mücadelesiverdi. Karma yarışlarda, kadın sporcuların başarılı atışları seyircilerden ilgi gördü. Müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya da takip etti.
KIRGIZISTAN'A 9-3 YENILDIK
Oyunlarda dün Türkler'in ata sporlarından olan ve at üzerinde oğlak yakalama olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı. Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti. Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini
KIRGIZİSTAN 9-3 KAZANDI. Oyunlar içinEndonezya'danİznik'e geldi
GÖÇEBE Oyunları'na ilgi büyük oldu. Endonezya'dan oyunları izlemek için gelen Dhanisa Restya, yöresel kıyafetiyle dikkat çekti. Restya, "Burada farklı kültürlerden insanlar var. Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Oyunları çok beğendim. Geleneksel kıyafetlerime insanlar ilgi gösterdi, çok mutluyum" dedi
BÜYÜK DESTEK
Daha önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon, bu sefer ülkemizde gerçekleştiriliyor. Tüm dünyanın gözü, Turkuvaz Medya'nınsponsorluğundaki oyunlarda olacak.