Atlı okçulukta kadın farkı!

ünya Etnospor Konfederasyonu'nca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Göçebe Oyunları'nın ilk gününde, atlı okçuluk müsabakaları başladı. Türkler'in ata sporlarından olan ve dünya geleneksel okçuluk literatürüneadıyla geçen geleneksel okçuluk yarışlarındaSporcular, en hızlı şekilde at sürüp yerdeki ve direkteki iki hedefe oklarını göndermeye çalıştı.Karma yarışlarda, kadın sporcuların başarılı atışları seyircilerden ilgi gördü. Müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya da takip etti.Oyunlarda dün Türkler'in ata sporlarından olan ve at üzerinde oğlak yakalama olarak bilinenmücadelesi yapıldı. Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti. Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesiniGÖÇEBE Oyunları'na ilgi büyük oldu. Endonezya'dan oyunları izlemek için gelen Dhanisa Restya, yöresel kıyafetiyle dikkat çekti. Restya, "Burada farklı kültürlerden insanlar var. Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Oyunları çok beğendim. Geleneksel kıyafetlerime insanlar ilgi gösterdi, çok mutluyum" dediDaha önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon, bu sefer ülkemizde gerçekleştiriliyor. Tüm dünyanın gözü