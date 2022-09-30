Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Atlı okçulukta kadın farkı!
Giriş Tarihi: 30.9.2022

Atlı okçulukta kadın farkı!

BERKAY TURAN
Atlı okçulukta kadın farkı!

Dünya geleneksel okçuluk literatürüne “Kabak atışı” adıyla geçen yarışlarda kadın sporcuların başarılı atışları ilgi gördü

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Göçebe Oyunları'nın ilk gününde, atlı okçuluk müsabakaları başladı. Türkler'in ata sporlarından olan ve dünya geleneksel okçuluk literatürüne "Kabak atışı" adıyla geçen geleneksel okçuluk yarışlarında 30 ülkeden 74 sporcu mücadele etti. Sporcular, en hızlı şekilde at sürüp yerdeki ve direkteki iki hedefe oklarını göndermeye çalıştı. At üstünde havadaki hedefe doğru dikine atışı içeren müsabakalarda sporcular hem atlarını dörtnala sürdü hem de hedeflerden puan kazanma mücadelesi verdi. Karma yarışlarda, kadın sporcuların başarılı atışları seyircilerden ilgi gördü. Müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya da takip etti.

KIRGIZISTAN'A 9-3 YENILDIK
Oyunlarda dün Türkler'in ata sporlarından olan ve at üzerinde oğlak yakalama olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı. Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti. Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini

KIRGIZİSTAN 9-3 KAZANDI.
Oyunlar için Endonezya'dan İznik'e geldi
GÖÇEBE Oyunları'na ilgi büyük oldu. Endonezya'dan oyunları izlemek için gelen Dhanisa Restya, yöresel kıyafetiyle dikkat çekti. Restya, "Burada farklı kültürlerden insanlar var. Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Oyunları çok beğendim. Geleneksel kıyafetlerime insanlar ilgi gösterdi, çok mutluyum" dedi

BÜYÜK DESTEK
Daha önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon, bu sefer ülkemizde gerçekleştiriliyor. Tüm dünyanın gözü, Turkuvaz Medya'nın sponsorluğundaki oyunlarda olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat verdi! "Terörist neredeyse hedefiniz orasıdır"
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! Bir daha görülmez deniyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
Atlı okçulukta kadın farkı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA