Atlı okçulukta kadın farkı!

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Göçebe Oyunları'nın ilk gününde, atlı okçuluk müsabakaları başladı. Türkler'in ata sporlarından olan ve dünya geleneksel okçuluk literatürüne "Kabak atışı" adıyla geçen geleneksel okçuluk yarışlarında 30 ülkeden 74 sporcu mücadele etti. Sporcular, en hızlı şekilde at sürüp yerdeki ve direkteki iki hedefe oklarını göndermeye çalıştı. At üstünde havadaki hedefe doğru dikine atışı içeren müsabakalarda sporcular hem atlarını dörtnala sürdü hem de hedeflerden puan kazanma mücadelesi verdi. Karma yarışlarda, kadın sporcuların başarılı atışları seyircilerden ilgi gördü. Müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya da takip etti.

KIRGIZİSTAN'A 9-3 YENİLDİK

Oyunlarda dün Türkler'in ata sporlarından olan ve at üzerinde oğlak yakalama olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı. Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti. Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini Kırgızistan 9-3 kazandı.

OYUNLAR İÇİN ENDONEZYA'DAN İZNİK'E GELDİ

Göçebe Oyunları'na ilgi büyük oldu. Endonezya'dan oyunları izlemek için gelen Dhanisa Restya, yöresel kıyafetiyle dikkat çekti. Restya, "Burada farklı kültürlerden insanlar var. Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Oyunları çok beğendim. Geleneksel kıyafetlerime insanlar ilgi gösterdi, çok mutluyum" dedi

BÜYÜK DESTEK

Daha önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon, bu sefer ülkemizde gerçekleştiriliyor. Tüm dünyanın gözü, Turkuvaz Medya'nın sponsorluğundaki oyunlarda olacak.