Milliler ezip geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. turuna da müthiş bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlı ekibimiz F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi. Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan Milliler, servis karşılamakta sorun yaşadı.eriten Filenin Sultanları, ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen Milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı. Son seti de 25-21 alan Sultanlar, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında bugün saat 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, Almanya zaferini şöyle yorumladı: "3-0'la temiz bir galibiyet aldık. Çok önemli bir 3 puandı. Maçtan önce korkuyordum çünkü Almanya çok hızlı oynayabilen ve iyi servis atabilen bir takım. Böyle bittiği için mutluyum. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Kanada maçı çok önemli. Kazanabilirsek bizim için çeyrek final yolunda çok büyük bir adım olacak."