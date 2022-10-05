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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Milliler ezip geçti

Milliler ezip geçti

Grubunu lider bitirip son 16’ya yükselen Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk maçında Almanya’yı 3-0’lık skorla devirdi. Milli Takım bugün saat 18.30’da Kanada ile kozlarını paylaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. turuna da müthiş bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlı ekibimiz F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi. Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan Milliler, servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten Filenin Sultanları, ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen Milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı. Son seti de 25-21 alan Sultanlar, maçtan da 3-0 galip ayrıldı. Kaptan Eda Erdem Dündar, 14 sayıyla Milliler'in en skorer ismi olurken Handa Baladın 11, Ebrar Karakurt 10 sayı kaydetti. Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında bugün saat 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

GİOVANNİ: TEMİZ BİR GALİBİYET
Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, Almanya zaferini şöyle yorumladı: "3-0'la temiz bir galibiyet aldık. Çok önemli bir 3 puandı. Maçtan önce korkuyordum çünkü Almanya çok hızlı oynayabilen ve iyi servis atabilen bir takım. Böyle bittiği için mutluyum. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Kanada maçı çok önemli. Kazanabilirsek bizim için çeyrek final yolunda çok büyük bir adım olacak."

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