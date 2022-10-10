Dünya Challenge’da çifte altın madalya

Artistik cimnastikte sporcularımız, elde ettikleri başarılarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen ArtistikCimnastik Dünya Challenge Kupası'nda FerhatArıcan paralel barda, Adem Asil halka aletindeşampiyonluğa ulaştı. 29 yaşındaki Arıcan, 14.800 puanla altın madalyanın sahibi olurken, Asil ise 15 bin puan toplayarak bu sevinci yaşadı. Arıcan ayrıca kulplu beygir aletinde de 14.450 ile gümüşeulaştı. Bir diger cimnastikçimiz İbrahim Çolak,halkada bronz madalya kazandı.