Tofaş ilk yarıdan farka gitti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 90-69 mağlup etti. Devreyi de 44-29 önde tamamlayan Bursa ekibinde Gray 18 sayı ile skoru sürükledi. Tofaş ligde ikinci galibiyetini alırken, Manisa ekibi 2. yenilgisiyle tanıştı. DIĞER SONUÇ- LAR: Y.Merkezefendi Bld- Frutti Extra Bursa: 56-68, Beşiktaş-Karşıyaka: 81-92.VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi ve 4'te 4 yaparak 11 puana ulaşırken, liderliği de Arkas'tan geri aldı. DIĞER SONUÇLAR: Tokat Belediye Plevne- Hekimoğlu Global: 0-3, Bursa BŞB-Altekma: 3-0.