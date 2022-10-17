Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sedat Üründül Koşusu Grey Kurt’un
Giriş Tarihi: 17.10.2022

Sedat Üründül Koşusu Grey Kurt’un

MUSTAFA NACAR
Sedat Üründül Koşusu Grey Kurt’un
Uzun yıllar atçılık camiasına önemli hizmetler vermiş olan merhum Sedat Üründül, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda adına düzenlenen koşu ile bir kez daha saygıyla anıldı. Yazarımız Ömer Üründül'ün de babası olan Sedat Üründül, 1974'te Gazi Kupası'nın yanı sıra 1975, 1976 ve 1977'de üç sene üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı. Merhum Sedat Üründül adına 2017'den beri düzenlenen ve dün de 6.'sı koşulan yarışta Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı, Fahriye Nisa Akıl'ın sahibi olduğu Grey Kurt birinci oldu. Grey Kurt'un sahibi adına antrenörü Amine Kurt'a kupasını Ömer Üründül'ün büyük oğlu Mert Üründül, jokey Vedat Abiş'e de plaketini küçük oğlu Emir Üründül verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler
Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
Son dakika | Bakan Dönmez: Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı aldık
Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bartın'daki maden patlamasında son dakika | SABAH tüm gözlerin çevrildiği hastanede: Tüm imkanlar seferber edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sedat Üründül Koşusu Grey Kurt’un
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA