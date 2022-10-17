Sedat Üründül Koşusu Grey Kurt’un

Uzunyıllar atçılık camiasına önemli hizmetler vermiş olan merhum Sedat Üründül, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda adına düzenlenen koşu ile bir kez daha saygıyla anıldı. Yazarımız Ömer Üründül'ün de babası olan Sedat Üründül, 1974'te Gazi Kupası'nın yanı sıra 1975, 1976 ve 1977'de üç sene üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı. Merhum Sedat Üründül adına 2017'den beri düzenlenen ve dün de 6.'sı koşulan yarışta Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı, Fahriye Nisa Akıl'ın sahibi olduğu Grey Kurt birinci oldu. Grey Kurt'un sahibi adına antrenörü Amine Kurt'a kupasını Ömer Üründül'ün büyük oğlu Mert Üründül, jokey Vedat Abiş'e de plaketini küçük oğlu Emir Üründül verdi.