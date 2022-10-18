Haber hattı

AVRUPA'DA yaşanan skandal taraftar olaylarını görmezden gelen UEFA, Türkiye'ye ceza kesti… Yapılan açıklamaya göre; Avrupa futbolunun patronu, A Milli Takımımızın 22 Eylül'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndadisiplin soruşturmasını tamamladı. Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi.Ayrıca TFF 25 bin Euro da para cezası aldı.KULLANILMAYA başlandığından beri futbol kamuoyunda çok tartışılan ve hatta kaldırılması bile istenilen VAR Sistemi'nin çalışmasını göstermek için Türkiye Futbol Federasyonu kolları sıvadı. Perşembe günü spor medyasını Riva'ya davet eden TFF yönetimi, sabah 10.00'da düzenlenecek VAR tanıtım toplantısında sistemin işleyişini anlatacak. Toplantının ardından VAR merkezinin odaları medya mensuplarına açılacak ve pozisyon analizlerinin nasıl yapıldığı uygulamalı gösterilecek.KARİYERİNİ PSG'de sürdüren Brezilyalı futbolcu Neymar'ın 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı suçlamalarıyla ilgili dava başladı. Neymar'ın henüz 17 yaşındayken (2009'da) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu, sportif faaliyetlerinin durdurulmasını talep ettiği Neymar hakkında 5 yıl hapis ve 159 milyon Euro para cezası istiyor. Savcılık ise aynı davadaNeymar'ın avukatları, kendilerine atfedilen eylemlerin Brezilya'da cezalandırılmaması nedeniyle İspanyol adaletinin yargılama yapamayacağını savunuyor.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Nef,ilk galibiyetini aldı. Deplasmanda ilk çeyreği 22-16 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci periyodun başınndaile etkili oldu. Ancak son saniyedeki üçlükle ev sahibi ekip ilk çeyreği 41-40 galip tamamladı. 9-0'lık seriyle oyunu domine eden Aslan, dördüncü çeyreğe 63-54 önde gitti ve maçı da 84-66 kazandı. Maçın en skoreri, Aliağa Petkim adına 22 sayı atan Jeremy Simmons oldu. Cimbom'da Caloiaro 18, Dylan Ennis 17 sayı attı.