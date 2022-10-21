Haber hattı

Fenerbahçe Beko Avrupa'da 4. viteste
THY Avrupa Ligi'nde FenerbahçeBeko, sahasında ValenciaBasket'i 79-77 yenerek 4'te 4yaptı. Yüksek tempolu geçen ilkçeyreği İspanyol ekibi 20-25 öndegeçti. Etikili oyunun sürdürenkonuk takım, devreyi de 43-34üstün tamamladı. Wilbekin'in üstüste bulduğu sayılarla ikinci yarıdakendine gelen sarı-lacivertliler,son çeyreğe 60-58 önde girdi.Maçın son bölümünda büyükçekişme yaşandı. Guduric'in desahne almasıyla ipleri elinde tutanKanarya, mücadeleyi 79-77 kazandı.Wilbekin 20 sayıyla maçınen skorer ismi olurken, Davis17, Motley 16 sayı kaydetti.
Van Dijk kazdıpenaltı kaçtı
PREMIER Lig'de önceki gün West Ham United'ı 1-0 yenen Liverpool'da Virgil Van Dijk, yaptığı hareketle büyük tepki topladı. İlk yarının sonlarına doğru Jarrod Bowen'ın düşürülmesi sonucu hakem Stuart Attwell, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. Bu anlarda Liverpool'lu savunmacıVan Dijk, penaltı kullanılan yeri kramponununçivileriyle tahrip etti. Beyaz noktaya gelen Bowen ise kaleci Alisson Becker'e takılınca West Ham taraftarları, Hollandalı futbolcu Van Dijk'ı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.
Silikon Vadisi'ninyeni oyuncusu Messi
PSG'DE forma giyen 35 yaşındaki futbolcu Lionel Messi, geleceğine yatırım için kolları sıvadı. Arjantinli yıldızın, Messi Groupşirketi Amerika'daki SilikonVadisi'nde bulunan Play Timeile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki süperstar, "Köklerimizi Silikon Vadisi'ne yaymaktan heyecan duyuyorum. Play Time'ın cesur girişimcilerle işbirliği yapacak olmasından dolayı çok sevinçliyim" dedi. ABD merkezli şirket, önde gelen kulüplerden ve oyunculardan alınan maç formalarını açık artırmayaçıkaran Momento ileanlaşmaya gideceğini açıkladı.
TFF Fair Play Takım ÖdülüSivasspor'a layık görüldü
TFF, Fair Play Ödülleri'nin ilk sahiplerini belirledi. Değerlendirmenin ilk 8 haftalık periyodu kapsadığı açıklanırken, "Fair Play Takım Ödülü", rakip oyuncular ve hakemlere karşı iletişimde pozitif tablo sergilemeleri nedeniyle Sivasspor'a verildi. Kayseri'nin hocası ÇağdaşAtan da saha dışı çekişmelerden uzak kalması nedeniyle "Fair Play Teknik Direktör Ödülü"nün sahibi oldu. "Fair Play Futbolcu Ödülü" ise Adana Demirspor maçında rakibin eski emektar futbolcularındanHasan Sınmaz'ın eliniöpen Trabzonspor'un kalecisiUğurcan Çakır'a layık görüldü.
NESRIN BAŞ İspanya'da dünyaşampiyonu oldu
İSPANYA'DA düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda milli sporcumuz Nesrin Baş, finalde Japon rakibi NaruhaMatsuyuki'yi 8-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. 55 kiloda Elvira Kamaloğlu iseKanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon'u 8-4mağlup ederek bronz madalya elde etti.
FETÖ'den aranan firariZafer Biryol yakalandı
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcuZafer Biryol yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari eski futbolcunun Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti. "ByLock" kullandığıve 2006 yılında örgütelebaşını ziyaret ettiği belirlenenBiryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.