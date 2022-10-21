Haber hattı

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Giriş Tarihi: 21.10.2022

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Fenerbahçe Beko Avrupa'da 4. viteste
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia Basket'i 79-77 yenerek 4'te 4 yaptı. Yüksek tempolu geçen ilk çeyreği İspanyol ekibi 20-25 önde geçti. Etikili oyunun sürdüren konuk takım, devreyi de 43-34 üstün tamamladı. Wilbekin'in üst üste bulduğu sayılarla ikinci yarıda kendine gelen sarı-lacivertliler, son çeyreğe 60-58 önde girdi. Maçın son bölümünda büyük çekişme yaşandı. Guduric'in de sahne almasıyla ipleri elinde tutan Kanarya, mücadeleyi 79-77 kazandı. Wilbekin 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Davis 17, Motley 16 sayı kaydetti.

Van Dijk kazdı penaltı kaçtı
PREMIER Lig'de önceki gün West Ham United'ı 1-0 yenen Liverpool'da Virgil Van Dijk, yaptığı hareketle büyük tepki topladı. İlk yarının sonlarına doğru Jarrod Bowen'ın düşürülmesi sonucu hakem Stuart Attwell, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. Bu anlarda Liverpool'lu savunmacı Van Dijk, penaltı kullanılan yeri kramponunun çivileriyle tahrip etti. Beyaz noktaya gelen Bowen ise kaleci Alisson Becker'e takılınca West Ham taraftarları, Hollandalı futbolcu Van Dijk'ı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.

Silikon Vadisi'nin yeni oyuncusu Messi
PSG'DE forma giyen 35 yaşındaki futbolcu Lionel Messi, geleceğine yatırım için kolları sıvadı. Arjantinli yıldızın, Messi Group şirketi Amerika'daki Silikon Vadisi'nde bulunan Play Time ile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki süperstar, "Köklerimizi Silikon Vadisi'ne yaymaktan heyecan duyuyorum. Play Time'ın cesur girişimcilerle işbirliği yapacak olmasından dolayı çok sevinçliyim" dedi. ABD merkezli şirket, önde gelen kulüplerden ve oyunculardan alınan maç formalarını açık artırmaya çıkaran Momento ile anlaşmaya gideceğini açıkladı.

TFF Fair Play Takım Ödülü Sivasspor'a layık görüldü
TFF, Fair Play Ödülleri'nin ilk sahiplerini belirledi. Değerlendirmenin ilk 8 haftalık periyodu kapsadığı açıklanırken, "Fair Play Takım Ödülü", rakip oyuncular ve hakemlere karşı iletişimde pozitif tablo sergilemeleri nedeniyle Sivasspor'a verildi. Kayseri'nin hocası Çağdaş Atan da saha dışı çekişmelerden uzak kalması nedeniyle "Fair Play Teknik Direktör Ödülü"nün sahibi oldu. "Fair Play Futbolcu Ödülü" ise Adana Demirspor maçında rakibin eski emektar futbolcularından Hasan Sınmaz'ın elini öpen Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a layık görüldü.

NESRIN BAŞ İspanya'da dünya şampiyonu oldu
İSPANYA'DA düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda milli sporcumuz Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki'yi 8-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. 55 kiloda Elvira Kamaloğlu ise Kanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon'u 8-4 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

FETÖ'den aranan firari Zafer Biryol yakalandı
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari eski futbolcunun Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti. "ByLock" kullandığı ve 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği belirlenen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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