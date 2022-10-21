Haber hattı

THY Avrupa Ligi'ndeYüksek tempolu geçen ilkçeyreği İspanyol ekibi 20-25 öndegeçti. Etikili oyunun sürdürenkonuk takım, devreyi deüstün tamamladı.'in üstüste bulduğu sayılarla ikinci yarıdakendine gelen sarı-lacivertliler,Maçın son bölümünda büyükçekişme yaşandı. Guduric'in desahne almasıyla ipleri elinde tutanKanarya, mücadeleyi 79-77 kazandı.PREMIER Lig'de önceki gün West Ham United'ı 1-0 yenen Liverpool'da Virgil Van Dijk, yaptığı hareketle büyük tepki topladı. İlk yarının sonlarına doğru Jarrod Bowen'ın düşürülmesi sonucu hakem Stuart Attwell, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.Beyaz noktaya gelen Bowen ise kaleci Alisson Becker'e takılınca West Ham taraftarları, Hollandalı futbolcu Van Dijk'ı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.PSG'DE forma giyen 35 yaşındaki futbolcu Lionel Messi, geleceğine yatırım için kolları sıvadı.35 yaşındaki süperstar, "Köklerimizi Silikon Vadisi'ne yaymaktan heyecan duyuyorum. Play Time'ın cesur girişimcilerle işbirliği yapacak olmasından dolayı çok sevinçliyim" dedi. ABD merkezli şirket, önde gelen kulüplerden ve oyunculardan alınanTFF, Fair Play Ödülleri'nin ilk sahiplerini belirledi. Değerlendirmenin ilk 8 haftalık periyodu kapsadığı açıklanırken, "Fair Play Takım Ödülü", rakip oyuncular ve hakemlere karşı iletişimde pozitif tablo sergilemeleri nedeniyle Sivasspor'a verildi. Kayseri'nin hocasıda saha dışı çekişmelerden uzak kalması nedeniyle "Fair Play Teknik Direktör Ödülü"nün sahibi oldu. "Fair Play Futbolcu Ödülü" ise Adana Demirspor maçındaİSPANYA'DA düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda milli sporcumuzdünya şampiyonu oldu. 55 kilodaFETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan veyakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari eski futbolcunun Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.