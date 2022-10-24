UFC hafif sıkletin yenişampiyonu Makhachev
Favori olarak gösterilen Oliveira'yı sadece iki rauntta pes ettiren Dağıstan asıllı Rus dövüşçü, kemerin sahibi oldu
KARMA Dövüş Sanatları UFC'de boksseverlerin merakla beklediği Islam Makhachev-Charles Oliveira karşılaşması nefesleri kesti. Khabib Nurmagomedov'unhalefi olarak gösterilenMakhachev, Brezilyalı rakibineringi dar etti. Favori gösterilen Oliveira'yı, daha ikinci rauntta pes ettiren Dağıstan asıllı Rus dövüşçü hafif sıklette UFC kemerinin yeni sahibi oldu. Makhachevböylece Brezilyalı sporcunun11 maçlık galibiyet serisinibitirdi. Hayatı boyunca bu şampiyonluk için çalıştığını ifade eden 31 yaşındaki dövüşçü, destek veren herkese teşekkür etti.
HELAL OLSUN YENİGÜN
MILLI halterci Sara Yenigün, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş AltıAvrupa Şampiyonası'ndaüç altın madalya kazandı. Durres şehrindeki organizasyonda 87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu, koparmada 95, silkmede123, toplamda da 218kiloluk dereceyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla millilerin turnuvadaki madalya sayısı 14 altın, 17 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 37 oldu.
RONALDO, MLS'ESICAK BAKIYOR
MANCHESTER United'da menajer Erik ten Hag'ın kararıyla kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo, yuvadan uçuyor. Yıllık 23 milyon Euro maaşı nedeniyle Avrupalı takımların transfer etmek istemediği Portekizlisüper stara, MLS ekibi İnterMiami'nin talip olduğu belirtildi. Miami Kulübü'nün sahibi David Beckham, maaş konusunda anlaşılması halinde Ronaldo'yu ocak ayında takıma kazandırmayı hedefliyor. 37 yaşındaki yıldıza şu ana kadar gelen herhangi bir teklifin olmadığı ancak kariyerineABD'de devam etmeye sıcakbaktığı kaydedildi. MLS ekibi, oyuncuyu geçtiğimiz günlerde emekli olan Gonzalo Higuain'in yerine istiyor.
DİŞİ ASLANLARÇEYREK FİNALDE
AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT Spor'u 3-1'lik skorlayenerek adını çeyrek finaleyazdırdı ve Kuzeyboru ileeşleşti. İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, ilk iki seti 25-18 ve 25-16 ile kazandı. G.Saray'ın, performansına reaksiyon gösteren PTT, üçüncü seti 25-21 alarak umutlandı. Ancak Dişi Aslanlar, uzun sürmesine izin vermedi ve 4'ücü oyunu 25-16 alarak maçı 3-1 kazandı. Diğer sonuçlar: Bolu-İlbank: 3-0, Mert Grup-Çukurova: 3-0, Sarıyer-Nilüfer Bld: 3-1, THY-Aydın Bld: 3-0, Eczacıbaşı-Kuzeyboru: 3-1.
SPOR TOTO 1. LİG Bodrum, Bandırma'ya takıldı
İKI maçlık galibiyet serisi yakalayan Bodrumspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda büyük kayıp yaşadı. 38'de Dembele'nin golüyle geriyedüşen Ege ekibi, ilk devre bitmedenSamet Yalçın ile cevap verdi. Golün moraliyle ikinci yarıda da baskısını sürdüren Bodrum, istediğini alamayınca mücadele 1-1 sona erdi
ISAAC TSHIBANGU'NUN DILI, BOĞAZINA KAÇTI
Maçın ardından Bandırma forması giyen Isaac Tshibangu yürekleri ağza getirdi. Soyunma odasında fenalaşan 19 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırılırken, dilinin boğazına kaçtığıaçıklandı. Futbolcusu hakkında bilgi veren teknik direktör Mustafa Gürsel, "Karın bölgesinde ağrı olduğunu söyledi. Sırt üstü uzanırken dili boğazına kaçmış" diye konuştu.