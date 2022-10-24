Favori olarak gösterilen Oliveira'yı sadece iki rauntta pes ettirenkemerin sahibi olduKARMA Dövüş Sanatları UFC'de boksseverlerin merakla beklediği Islam Makhachev-Charles Oliveira karşılaşması nefesleri kesti.Favori gösterilen Oliveira'yı, daha ikinci rauntta pes ettiren Dağıstan asıllı Rus dövüşçü hafif sıklette UFC kemerinin yeni sahibi oldu.Hayatı boyunca bu şampiyonluk için çalıştığını ifade eden 31 yaşındaki dövüşçü, destek veren herkese teşekkür etti.MILLI halterci Sara Yenigün, Arnavutluk'ta düzenlenenDurres şehrindeki organizasyonda 87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu,dereceyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla millilerin turnuvadaki madalya sayısı 14 altın, 17 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 37 oldu.MANCHESTER United'da menajer Erik ten Hag'ın kararıyla kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo, yuvadan uçuyor. Yıllık 23 milyon Euro maaşı nedeniyle Avrupalı takımların transfer etmek istemediğiMiami Kulübü'nün sahibi David Beckham, maaş konusunda anlaşılması halinde Ronaldo'yu ocak ayında takıma kazandırmayı hedefliyor. 37 yaşındaki yıldıza şu ana kadar gelen herhangi bir teklifin olmadığı ancakMLS ekibi, oyuncuyu geçtiğimiz günlerde emekli olan Gonzalo Higuain'in yerine istiyor.AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta,İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, ilk iki seti 25-18 ve 25-16 ile kazandı. G.Saray'ın, performansına reaksiyon gösteren PTT, üçüncü seti 25-21 alarak umutlandı. Ancak Dişi Aslanlar, uzun sürmesine izin vermedi ve 4'ücü oyunu 25-16 alarak maçı 3-1 kazandı.Bolu-İlbank: 3-0, Mert Grup-Çukurova: 3-0, Sarıyer-Nilüfer Bld: 3-1, THY-Aydın Bld: 3-0, Eczacıbaşı-Kuzeyboru: 3-1.maçlık galibiyet serisi yakalayan Bodrumspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda büyük kayıp yaşadı.Golün moraliyle ikinci yarıda da baskısını sürdüren Bodrum, istediğini alamayınca mücadele 1-1 sona erdiMaçın ardından Bandırma forması giyenyürekleri ağza getirdi. Soyunma odasında fenalaşan 19 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırılırken,Futbolcusu hakkında bilgi veren teknik direktör Mustafa Gürsel, "Karın bölgesinde ağrı olduğunu söyledi. Sırt üstü uzanırken dili boğazına kaçmış" diye konuştu.