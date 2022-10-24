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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Spor turu

Spor turu
UFC hafif sıkletin yeni şampiyonu Makhachev
Favori olarak gösterilen Oliveira'yı sadece iki rauntta pes ettiren Dağıstan asıllı Rus dövüşçü, kemerin sahibi oldu
KARMA Dövüş Sanatları UFC'de boksseverlerin merakla beklediği Islam Makhachev-Charles Oliveira karşılaşması nefesleri kesti. Khabib Nurmagomedov'un halefi olarak gösterilen Makhachev, Brezilyalı rakibine ringi dar etti. Favori gösterilen Oliveira'yı, daha ikinci rauntta pes ettiren Dağıstan asıllı Rus dövüşçü hafif sıklette UFC kemerinin yeni sahibi oldu. Makhachev böylece Brezilyalı sporcunun 11 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Hayatı boyunca bu şampiyonluk için çalıştığını ifade eden 31 yaşındaki dövüşçü, destek veren herkese teşekkür etti.

HELAL OLSUN YENİGÜN
MILLI halterci Sara Yenigün, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı. Durres şehrindeki organizasyonda 87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu, koparmada 95, silkmede 123, toplamda da 218 kiloluk dereceyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla millilerin turnuvadaki madalya sayısı 14 altın, 17 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 37 oldu.

RONALDO, MLS'E SICAK BAKIYOR
MANCHESTER United'da menajer Erik ten Hag'ın kararıyla kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo, yuvadan uçuyor. Yıllık 23 milyon Euro maaşı nedeniyle Avrupalı takımların transfer etmek istemediği Portekizli süper stara, MLS ekibi İnter Miami'nin talip olduğu belirtildi. Miami Kulübü'nün sahibi David Beckham, maaş konusunda anlaşılması halinde Ronaldo'yu ocak ayında takıma kazandırmayı hedefliyor. 37 yaşındaki yıldıza şu ana kadar gelen herhangi bir teklifin olmadığı ancak kariyerine ABD'de devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi. MLS ekibi, oyuncuyu geçtiğimiz günlerde emekli olan Gonzalo Higuain'in yerine istiyor.

DİŞİ ASLANLAR ÇEYREK FİNALDE
AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT Spor'u 3-1'lik skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Kuzeyboru ile eşleşti. İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, ilk iki seti 25-18 ve 25-16 ile kazandı. G.Saray'ın, performansına reaksiyon gösteren PTT, üçüncü seti 25-21 alarak umutlandı. Ancak Dişi Aslanlar, uzun sürmesine izin vermedi ve 4'ücü oyunu 25-16 alarak maçı 3-1 kazandı. Diğer sonuçlar: Bolu-İlbank: 3-0, Mert Grup-Çukurova: 3-0, Sarıyer-Nilüfer Bld: 3-1, THY-Aydın Bld: 3-0, Eczacıbaşı-Kuzeyboru: 3-1.

SPOR TOTO 1. LİG
Bodrum, Bandırma'ya takıldı
İKI maçlık galibiyet serisi yakalayan Bodrumspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda büyük kayıp yaşadı. 38'de Dembele'nin golüyle geriye düşen Ege ekibi, ilk devre bitmeden Samet Yalçın ile cevap verdi. Golün moraliyle ikinci yarıda da baskısını sürdüren Bodrum, istediğini alamayınca mücadele 1-1 sona erdi

ISAAC TSHIBANGU'NUN DILI, BOĞAZINA KAÇTI
Maçın ardından Bandırma forması giyen Isaac Tshibangu yürekleri ağza getirdi. Soyunma odasında fenalaşan 19 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırılırken, dilinin boğazına kaçtığı açıklandı. Futbolcusu hakkında bilgi veren teknik direktör Mustafa Gürsel, "Karın bölgesinde ağrı olduğunu söyledi. Sırt üstü uzanırken dili boğazına kaçmış" diye konuştu.

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