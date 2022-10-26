Eczacıbaşı’nın hedefi büyük

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunu düzenlenen törenle açtı. Yeni sezondamücadele edecek turuncu-beyazlılarda Başkan Faruk Eczacıbaşı, yöneticiler, başantrenör Ferhat Akbaş, oyuncular ve teknik kadronun yanı sıra altyapı oyuncuları da etkinliğe katıldı. Hedefler doğrultusunda kadroyu yeni oyuncularla güçlendirdiklerini vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, "Sağlam ve iddialı bir kadro oluşturduk. Hedefimiz katılacağımız her kupada şampiyon olmak.ifadelerini kullandı. Ferhat Akbaş ise "Çok iddialı bir kadromuz var. Kupaların peşinden koşan iyi bir ekibimiz var.diye konuştu.