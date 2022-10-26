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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Eczacıbaşı’nın hedefi büyük

ÇAĞDAŞ HALICI
Eczacıbaşı’nın hedefi büyük

Turuncu-beyazlı kulüp, 2022-23 sezonunu açtı. Başkan Faruk Eczacıbaşı, “Katılacağımız 4 kupada da şampiyon olmak istiyoruz” dedi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunu düzenlenen törenle açtı. Yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley'de mücadele edecek turuncu-beyazlılarda Başkan Faruk Eczacıbaşı, yöneticiler, başantrenör Ferhat Akbaş, oyuncular ve teknik kadronun yanı sıra altyapı oyuncuları da etkinliğe katıldı. Hedefler doğrultusunda kadroyu yeni oyuncularla güçlendirdiklerini vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, "Sağlam ve iddialı bir kadro oluşturduk. Hedefimiz katılacağımız her kupada şampiyon olmak. Bizim amacımız Türkiye'de deniz feneri olmak ve dünyada Türkiye'yi deniz feneri yapabilmek" ifadelerini kullandı. Ferhat Akbaş ise "Çok iddialı bir kadromuz var. Kupaların peşinden koşan iyi bir ekibimiz var. Sahada çok ciddi savaş, mücadele verecek bir ekip göreceksiniz" diye konuştu.

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Eczacıbaşı’nın hedefi büyük
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