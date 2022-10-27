Haber hattı

97 yaşında aramızdan ayrılan duayen gazeteci için spor camiasından mesaj yağdı. 28-31 Ekim arasındaki futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu olacağı açıklandıBir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden usta gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Pele ile ilk röportaj yapan Türk gazeteci olarak tarihe geçmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, duayen isim içinsözleriyle üzüntüsünü belirtti. Ayrıca 28-31 Ekim arasındaki tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı. Kulüpler ise şu ifadelerle başsağlığı mesajı yayınladı:"Rekabetin zerafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.""Efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.""Kulübümüzün 570 sicil numaralı YDK üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.""Büyük Usta Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." Kıvanç'ın cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.A Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıl mart ayında başlayacak EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamındaki programı belli oldu.ev sahipliği yapacak.Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak. Milli Takım, Diyarbakır'da ilk kez bir maça çıkacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından Bizim Çocuklar ile buluşacak.2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak göğsümüzü kabartanve oyuncuları için Bitexen, özel bir kutlama yemeği düzenledi. Divan Kuruçeşme'deki organizasyonda verilen desteğe teşekkür eden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak,85 milyonun desteğiyle şampiyonluğa ulaştık. Bu zafer, Cumhuriyet tarihinin 100. yılında Türk milletine armağan olsun" diye konuştu.PARIS Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 7-2 kazandıkları Maccabi Haifa maçında resital sunan Arjantinli yıldız, ceza sahası dışından attığı golle35 yaşındaki Messi ayrıca 39 farklı takıma gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçerken, Devler Ligi'nde bir maçtaen yaşlı oyuncu oldu.HER yıl deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren'ta ödüller sahiplerini buldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çağdaş Holding ana sponsorluğuyla 34'üncü kez düzenlenenÜst üste bu başarıyı üçüncü kez yaşayan Hızır 1, regatta bayrağını da alırken, ayrıca 'The Challenge' kategorisinin kazananı oldu.Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Gelecek sene Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılını kutlarken yelkenlerimizi İstanbul ve Selanik'te açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.ASYA ve Avrupa'yı birbirine bağlayan N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı.günü büyük bir katılıma sahne olacak yarış öncesiSpor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, ilk defa geçen yıl yapılan çocuk maratonunun bu yıl da gerçekleştirileceğini belirterekifadelerini kullandı.ÇAĞDAŞ HALICI