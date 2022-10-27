Haber hattı

Federasyon ve kulüplerHalit Kıvanç için ağladı
97 yaşında aramızdan ayrılan duayen gazeteci için spor camiasından mesaj yağdı. 28-31 Ekim arasındaki futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu olacağı açıklandı
Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden usta gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Pele ile ilk röportaj yapan Türk gazeteci olarak tarihe geçmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, duayen isim için "Merhum Halit Kıvanç'a Allah'tanrahmet; ailesi, sevenleri ve Türkbasınına başsağlığı dileriz" sözleriyle üzüntüsünü belirtti. Ayrıca 28-31 Ekim arasındaki tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı. Kulüpler ise şu ifadelerle başsağlığı mesajı yayınladı: Galatasaray; "Rekabetin zerafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." Beşiktaş; "Efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." F.Bahçe; "Kulübümüzün 570 sicil numaralı YDK üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." Trabzonspor; "Büyük Usta Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." Kıvanç'ın cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ay-Yıldızlılar, 21 yıl sonraGaziantep'e maça gidecek
A Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıl mart ayında başlayacak EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamındaki programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar'ın 16 Kasım'daİskoçya ile oynayacağı karşılaşmayaDiyarbakır Stadyumu ev sahipliği yapacak. 19Kasım'daki Çekya mücadeleside Gaziantep Stadyumu'ndaoynanacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak. Milli Takım, Diyarbakır'da ilk kez bir maça çıkacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından Bizim Çocuklar ile buluşacak.
Çakmak: Zaferimiz 100. yıldamilletimize armağan olsun!
2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak göğsümüzü kabartan AmputeFutbol Milli Takımı'nın teknikheyet ve oyuncuları için Bitexen, özel bir kutlama yemeği düzenledi. Divan Kuruçeşme'deki organizasyonda verilen desteğe teşekkür eden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Hiçkimse ailesini ikinci plana atamazama milletini daha öndegören futbolcu kardeşlerimizvardı. 85 milyonun desteğiyle şampiyonluğa ulaştık. Bu zafer, Cumhuriyet tarihinin 100. yılında Türk milletine armağan olsun" diye konuştu.
Lionel Messi, Ronaldo'yutarihe gömüp rekor kırdı
PARIS Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 7-2 kazandıkları Maccabi Haifa maçında resital sunan Arjantinli yıldız, ceza sahası dışından attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde bu değerde enfazla fileleri havalandıran (23) oyuncu olupCristiano Ronaldo'yu geçti. 35 yaşındaki Messi ayrıca 39 farklı takıma gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçerken, Devler Ligi'nde bir maçta hem 2+gol hem de 2+ asist yapan en yaşlı oyuncu oldu.
American Hospital BodrumCup'ta Hızır 3. kez şampiyon
HER yıl deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren AmericanHospital The Bodrum Cup'ta ödüller sahiplerini buldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çağdaş Holding ana sponsorluğuyla 34'üncü kez düzenlenen yarışların şampiyonu 'Hızır 1'oldu. Üst üste bu başarıyı üçüncü kez yaşayan Hızır 1, regatta bayrağını da alırken, ayrıca 'The Challenge' kategorisinin kazananı oldu. Gulet kategorisindekupayı 'STS Bodrum' kaldırırken,Cruiser kategorisinde'Zargana' ödülle döndü. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Gelecek sene Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılını kutlarken yelkenlerimizi İstanbul ve Selanik'te açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.
Maraton için geri sayım başladı
ASYA ve Avrupa'yı birbirine bağlayan N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı. 6 Kasım Pazar günü büyük bir katılıma sahne olacak yarış öncesi organizatörler, FişekhaneAna Sahne'de basınla bir arayageldi. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, ilk defa geçen yıl yapılan çocuk maratonunun bu yıl da gerçekleştirileceğini belirterek "4-13 yaş arası bin çocukbu sene yine yarışta yer alacak.60 bin sporsever Asya'danAvrupa'ya koşacak" ifadelerini kullandı.
ÇAĞDAŞ HALICI