Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.10.2022

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Federasyon ve kulüpler Halit Kıvanç için ağladı
97 yaşında aramızdan ayrılan duayen gazeteci için spor camiasından mesaj yağdı. 28-31 Ekim arasındaki futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu olacağı açıklandı
Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden usta gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Pele ile ilk röportaj yapan Türk gazeteci olarak tarihe geçmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, duayen isim için "Merhum Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk basınına başsağlığı dileriz" sözleriyle üzüntüsünü belirtti. Ayrıca 28-31 Ekim arasındaki tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı. Kulüpler ise şu ifadelerle başsağlığı mesajı yayınladı: Galatasaray; "Rekabetin zerafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." Beşiktaş; "Efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." F.Bahçe; "Kulübümüzün 570 sicil numaralı YDK üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." Trabzonspor; "Büyük Usta Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." Kıvanç'ın cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ay-Yıldızlılar, 21 yıl sonra Gaziantep'e maça gidecek
A Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıl mart ayında başlayacak EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamındaki programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar'ın 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu ev sahipliği yapacak. 19 Kasım'daki Çekya mücadelesi de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak. Milli Takım, Diyarbakır'da ilk kez bir maça çıkacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından Bizim Çocuklar ile buluşacak.

Çakmak: Zaferimiz 100. yılda milletimize armağan olsun!
2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları için Bitexen, özel bir kutlama yemeği düzenledi. Divan Kuruçeşme'deki organizasyonda verilen desteğe teşekkür eden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Hiç kimse ailesini ikinci plana atamaz ama milletini daha önde gören futbolcu kardeşlerimiz vardı. 85 milyonun desteğiyle şampiyonluğa ulaştık. Bu zafer, Cumhuriyet tarihinin 100. yılında Türk milletine armağan olsun" diye konuştu.

Lionel Messi, Ronaldo'yu tarihe gömüp rekor kırdı
PARIS Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 7-2 kazandıkları Maccabi Haifa maçında resital sunan Arjantinli yıldız, ceza sahası dışından attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde bu değerde en fazla fileleri havalandıran (23) oyuncu olup Cristiano Ronaldo'yu geçti. 35 yaşındaki Messi ayrıca 39 farklı takıma gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçerken, Devler Ligi'nde bir maçta hem 2+ gol hem de 2+ asist yapan en yaşlı oyuncu oldu.

American Hospital Bodrum Cup'ta Hızır 3. kez şampiyon
HER yıl deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup'ta ödüller sahiplerini buldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çağdaş Holding ana sponsorluğuyla 34'üncü kez düzenlenen yarışların şampiyonu 'Hızır 1' oldu. Üst üste bu başarıyı üçüncü kez yaşayan Hızır 1, regatta bayrağını da alırken, ayrıca 'The Challenge' kategorisinin kazananı oldu. Gulet kategorisinde kupayı 'STS Bodrum' kaldırırken, Cruiser kategorisinde 'Zargana' ödülle döndü. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Gelecek sene Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılını kutlarken yelkenlerimizi İstanbul ve Selanik'te açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Maraton için geri sayım başladı
ASYA ve Avrupa'yı birbirine bağlayan N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı. 6 Kasım Pazar günü büyük bir katılıma sahne olacak yarış öncesi organizatörler, Fişekhane Ana Sahne'de basınla bir araya geldi. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, ilk defa geçen yıl yapılan çocuk maratonunun bu yıl da gerçekleştirileceğini belirterek "4-13 yaş arası bin çocuk bu sene yine yarışta yer alacak. 60 bin sporsever Asya'dan Avrupa'ya koşacak" ifadelerini kullandı.
ÇAĞDAŞ HALICI

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