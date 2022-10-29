İstanbul Maratonu’nun yeni sponsoru Getir oldu

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip NKolay İstanbulMaratonu'na Getirsponsor oldu. Maratonun; azim ve sabır gerektirdiğini belirten Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "İstanbul'da başladığımızbu maratona biz de bugün Asya,Avrupa ve Amerika olmak üzere 3 kıtadadevam ediyoruz. Aramızdaki ortak noktalarsponsorluğumuzun anlamını ve mutluluğumuzudaha iyi açıklıyor" diye konuştu. Büyük yarışta Getirliler, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte teknoloji alanında lisans eğitimi gören kız öğrenciler için de koşacak. 'Teknolojide Kız Öğrencilere Destek BursFonu'na bağış toplanacak.