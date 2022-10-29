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Giriş Tarihi: 29.10.2022

İstanbul Maratonu’nun yeni sponsoru Getir oldu

İstanbul Maratonu’nun yeni sponsoru Getir oldu
Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip NKolay İstanbul Maratonu'na Getir sponsor oldu. Maratonun; azim ve sabır gerektirdiğini belirten Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "İstanbul'da başladığımız bu maratona biz de bugün Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere 3 kıtada devam ediyoruz. Aramızdaki ortak noktalar sponsorluğumuzun anlamını ve mutluluğumuzu daha iyi açıklıyor" diye konuştu. Büyük yarışta Getirliler, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte teknoloji alanında lisans eğitimi gören kız öğrenciler için de koşacak. 'Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu'na bağış toplanacak.

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İstanbul Maratonu’nun yeni sponsoru Getir oldu
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