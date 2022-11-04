Haber turu

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Giriş Tarihi: 4.11.2022

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Gerard Pique kariyerine nokta koyuyor
SON dönemde sahada içindeki performansı tartışma konusu olan Gerard Pique, sürpriz bir kararla 35 yaşında kariyerine nokta koyacağını açıkladı. Sosyal medyadan video paylaşan Barcelona forması giyen İspanyol stoper, yarın oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacakğını duyurdu. Barça'nın altyapısından yetişen tecrübeli oyuncu, 2009'dan beri Katalan devinin formasını giyiyor. Pique, İspanya ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonu oldu. Ünlü şarkıcı Shakira ile olan 12 yıllık birlikteliği eylül ayında sona ermişti.

Benfica mucizeyi başardı
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde önceki gün tarihi bir gece yaşandı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda H Grubu'nda liderlik yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Roger Schmidt yönetiminde bu sezon bileği bükülmeyen nadir takımlardan olan Benfica, imkânsızı başardı. İsrail deplasmanında Maccabi Haifa'ya konuk olan Portekiz ekibi, son 23 dakikada 4 gol birden atıp karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı. Paris Saint- Germain'in, İtalya'da Juventus'u 2-1 mağlup etmesiyle puanlar, atılan ve yenen goller aynı sayıda eşitlendi. Kurallara göre Benfica, grup aşamasında deplasmanda PSG'den daha fazla ağlara sarstığı için grubu 14 puanla ilk sırada tamamladı. Benfica, maçı 5-1 sona erseydi PSG lider olarak çıkacaktı.

Rafael Nadal'dan erken veda
DÜNYA iki numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Paris'teki Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasında ABD'li Tommy Paul'e 2-1 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Sakatlığının geçmesinin ardından boy gösteren 36 yaşındaki raket, setleri 3-6, 7-6 ve 6-1 ile kaybedip ikinci turda elendi. Bu turnuvada kupaya ulaşamayan Nadal, sezonu zirvede tamamlama fırsatını tepti. Rus Daniil Medvedev de 25. basamaktaki Avustralyalı Alex de Minaur'a 2-1 mağlup olarak şaşırtmıştı.

Alperen'in double double'ı Rockets'a yeterli olmadı
MİLLİ basketbolcumuz Alperen Şengün'ün, 109- 101 kaybettikleri Los Angeles Clippers maçındaki müthiş performansı Houston Rockets'e yetmedi. Bu sezon 9 maçta tek galibiyeti bulunan Rockets'ta milli oyuncumuz; 26 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, takımının en skoreri oldu. Clippers sezonun 4. galibiyetine ulaşırken, Paul George 28 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla yıldızlaştı.

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