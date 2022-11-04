Haber turu

SON dönemde sahada içindeki performansı tartışma konusu olan Gerard Pique, sürpriz bir kararlaSosyal medyadan video paylaşan Barcelona forması giyen İspanyol stoper, yarın oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacakğını duyurdu. Barça'nın altyapısından yetişen tecrübeli oyuncu, 2009'dan beri Katalan devinin formasını giyiyor. Pique, İspanya ileoldu. Ünlü şarkıcı Shakira ile olan 12 yıllık birlikteliği eylül ayında sona ermişti.ŞAMPIYONLAR Ligi'nde önceki gün tarihi bir gece yaşandı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda H Grubu'nda liderlik yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Roger Schmidt yönetiminde bu sezon bileği bükülmeyen nadir takımlardan olan Benfica, imkânsızı başardı.Paris Saint- Germain'in, İtalya'da Juventus'u 2-1 mağlup etmesiyle puanlar, atılan ve yenen goller aynı sayıda eşitlendi. Kurallara göreBenfica, maçı 5-1 sona erseydi PSG lider olarak çıkacaktı.DÜNYA iki numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Paris'teki Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasında ABD'liSakatlığının geçmesinin ardından boy gösteren 36 yaşındaki raket, setleri 3-6, 7-6 ve 6-1 ile kaybedip ikinci turda elendi.Rus Daniil Medvedev de 25. basamaktaki Avustralyalı Alex de Minaur'a 2-1 mağlup olarak şaşırtmıştı.MİLLİ basketbolcumuz Alperen Şengün'ün, 109- 101 kaybettikleri Los Angeles Clippers maçındaki müthiş performansı Houston Rockets'e yetmedi. Bu sezon 9 maçta tek galibiyeti bulunanClippers sezonun 4. galibiyetine ulaşırken, Paul George 28 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla yıldızlaştı.