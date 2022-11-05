Haber turu

TÜRKIYE; Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna devam ederken, UEFA katsayısında da rekoru kırdı. Bu yıl 10.800 puan toplayan ülkemiz; futbol tarihimizin en yüksek puanını tarihe gömdü. 2012-13'te hanemize yazdırdığımız 10.200'lük rekoru daha sezonun ortasında geçmeyi başardık. Bunun yanı sıra; 10.800 puanla bu sezon en çok puan toplayan 6. ülke olduk. Klasmanın zirvesinde 16.571 ile İngiltere bulunurken, bu ülkeyi Almanya (13.750), İspanya (12.428), İtalya (11.928) ve Fransa (10.916) takip etti. Türkiye'yi 10.600 puanlı Belçika, 10.300 puanlı Hollanda ve 10.000 puanlı Portekiz izledi. Bu sezonki çıkışla 12. sıraya kadar yükselen Türkiye (31.100), sezon sonunda ilk 15 içinde kalırsa, 2024-25'te takım sayısını yeniden 5'e çıkaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderecek.UĞUR ÇEMyeni sezona bomba gibi başlayan ve 5'i Süper Lig, 5'i de THY EuroLeague olmak üzere 10 maçını da kazananSarı-lacivertliler, İspanya'da Barcelona'ya 81-80 mağlup oldu. Barça, ilk çeyreğini 21-19 üstünlükle geçtiği mücadelede soyunma odasına 39-36 önde gitti. Katalanlar, final periyoduna da 62-49'luk galibiyetle girdi. Bu bölümde Kanarya vites yükseltip farkı indirdi. Ancak parkeden 81-80'lik skorla galip ayrılan taraf Barcelona oldu.Toto 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.öne geçen Karadeniz ekibi,ile farkı ikiye çıkardı.3-0'ı buldu. 76'da Eren Tozlu, durumu 3-1'e getirse de maçı kazanan Rizespor, 3 haftalık beraberlik serisini galibiyetle bozdu. Dadaşlar ise kötü gidişini durduramadı.