Haber turu

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Giriş Tarihi: 5.11.2022

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TARİHİN EN İYİSİ!
TÜRKIYE; Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna devam ederken, UEFA katsayısında da rekoru kırdı. Bu yıl 10.800 puan toplayan ülkemiz; futbol tarihimizin en yüksek puanını tarihe gömdü. 2012-13'te hanemize yazdırdığımız 10.200'lük rekoru daha sezonun ortasında geçmeyi başardık. Bunun yanı sıra; 10.800 puanla bu sezon en çok puan toplayan 6. ülke olduk. Klasmanın zirvesinde 16.571 ile İngiltere bulunurken, bu ülkeyi Almanya (13.750), İspanya (12.428), İtalya (11.928) ve Fransa (10.916) takip etti. Türkiye'yi 10.600 puanlı Belçika, 10.300 puanlı Hollanda ve 10.000 puanlı Portekiz izledi. Bu sezonki çıkışla 12. sıraya kadar yükselen Türkiye (31.100), sezon sonunda ilk 15 içinde kalırsa, 2024-25'te takım sayısını yeniden 5'e çıkaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderecek.
UĞUR ÇEM

NAMAĞLUP KANARYA İSPANYA'DA YIKILDI
Basketbolda yeni sezona bomba gibi başlayan ve 5'i Süper Lig, 5'i de THY EuroLeague olmak üzere 10 maçını da kazanan Fenerbahçe Beko, ilk yenilgisini dün yaşadı. Sarı-lacivertliler, İspanya'da Barcelona'ya 81-80 mağlup oldu. Barça, ilk çeyreğini 21-19 üstünlükle geçtiği mücadelede soyunma odasına 39-36 önde gitti. Katalanlar, final periyoduna da 62-49'luk galibiyetle girdi. Bu bölümde Kanarya vites yükseltip farkı indirdi. Ancak parkeden 81-80'lik skorla galip ayrılan taraf Barcelona oldu. Sarı-lacivertlilerde Motley 23, Melih ve Guduric 11'er sayı attı.

ÇAYKUR RİZESPOR FİŞİ ERKEN ÇEKTİ
SPOR Toto 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Henüz 2. dakikada Bolasie'nin golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 12'de Emircan Altıntaş ile farkı ikiye çıkardı. 23'te Deniz Hümmet, 3-0'ı buldu. 76'da Eren Tozlu, durumu 3-1'e getirse de maçı kazanan Rizespor, 3 haftalık beraberlik serisini galibiyetle bozdu. Dadaşlar ise kötü gidişini durduramadı.

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