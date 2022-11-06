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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Asil dünya şampiyonu

Asil dünya şampiyonu

Milli sporcumuz Adem Asil, Liverpool’daki Artistik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanıp tarih yazdı

Türk sporunun yükselen yıldızı cimnastikte bir kez daha göğsümüz kabardı. Adem Asil, Liverpool'da düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Bireysel alet finallerine yükselen milli sporcumuz, dün halka aletinde serisini sundu. 23 yaşındaki Asil, topladığı 14.933 puanla Dünya şampiyonu olup büyük bir başarıya imza attı.
Başarılı sporcumuz Adem Asil, kariyerinin dünya şampiyonalarında ilk madalyasını almayı başardı. Türkiye, 2019 yılında İbrahim Çolak'tan sonra ikinci kez cimnastikte aynı sevinci yaşadı.

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Asil dünya şampiyonu
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