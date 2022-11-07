Ferhat Arıcan Dünya dördüncüsü

İngıltere'de düzenlenen 51. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ferhat Arıcan, madalyayı kaçırdı. Arıcan, paralel bar aletinde 15.066 puanla dördüncü oldu. Altın madalyayı Çinli Jingyuan Zou aldı. Böylece Türkiye, organizasyonu bir altın ile tamamladı. O isim de halka aletinde kürsünün en üst basamağına çıkan Adem Asil… Artistik Jimnastik Erkek Takımı da genel tasnif elemelerinde 242.828 puanla 11. oldu. Kadın sporculardan Bengisu Yıldız, genel tasnifte 66'ncı, Sevgi Kayışoğlu ise 71'inci sırada yer aldı.