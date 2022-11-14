Haber hattı

Milli Erkek Basketbol Takımımız, bugün FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak.ve NTV'den yayınlanacak. Son karşılaşmasında Belçika'yı deviren Ay-Yıldızlı ekibimizin başantrenörü Ergin Ataman da, Anadolu Efes'te oynayan Sırp oyuncu Vasilije Micic'in milli takımına gönderilmemesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:"Burada milli duygularla alınmış bir karar yok. Anadolu Efes olarak aldığımız bir karar var.diye çıkan haberler Sırp basınının provokasyonudur. Perşembe günüTıpkı Barcelona'nın, bir diğer Sırp oyuncu Kalinic'i göndermemesi gibi bu."DÜNYA 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı. Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanyol rakibiTaşdemir, dünya şampiyonu oldu. Tayfun bu başarısıylaDünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti2021 Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'nin 11. durağı olan Endonezya'da üçte üç yaptı.'nde koşulan yarışa ilk cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 1. sırada geçti.ilk sıradan başlayanarasında teker tekere mücadele yaşandı. Yarışı birinci bitiren Razgatlıoğlu, Endonezya'da üçte üç yaptı.