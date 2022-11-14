Haber hattı

Ataman'dan Micic açıklaması A Milli Erkek Basketbol Takımımız, bugün FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Belgrad'daki mücadele TSİ22.00'de başlayacak ve NTV'den yayınlanacak. Son karşılaşmasında Belçika'yı deviren Ay-Yıldızlı ekibimizin başantrenörü Ergin Ataman da, Anadolu Efes'te oynayan Sırp oyuncu Vasilije Micic'in milli takımına gönderilmemesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
BENIM DEĞIL KULÜBÜN KARARI
"Burada milli duygularla alınmış bir karar yok. Anadolu Efes olarak aldığımız bir karar var. 'Ergin Ataman izin vermedi' diye çıkan haberler Sırp basınının provokasyonudur. Perşembe günü Barcelona ile yapacağımızmaç çok önemli ve tam kadro çalışmakistedik. Tıpkı Barcelona'nın, bir diğer Sırp oyuncu Kalinic'i göndermemesi gibi bu."
TAYFUN TAŞDEMİRDÜNYA ŞAMPİYONU
DÜNYA 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı. Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanyol rakibi RubenLegazpi'yi 50-14 yenen Taşdemir, dünya şampiyonu oldu. Tayfun bu başarısıyla Türkiye'ye19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altınmadalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti
TOPRAK, ENDONEZYA'DA3 YARIŞINI DA KAZANDI
2021 Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'nin 11. durağı olan Endonezya'da üçte üç yaptı. PertaminaMandalika Pisti'nde koşulan yarışa ilk cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 1. sırada geçti. 21 turkoşulan yarışa ilk sıradan başlayan Razgatlıoğlu ile AlvaroBautista arasında teker tekere mücadele yaşandı. Yarışı birinci bitiren Razgatlıoğlu, Endonezya'da üçte üç yaptı.