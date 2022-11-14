Haber hattı

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Giriş Tarihi: 14.11.2022

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Ataman'dan Micic açıklaması
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, bugün FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Belgrad'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve NTV'den yayınlanacak. Son karşılaşmasında Belçika'yı deviren Ay-Yıldızlı ekibimizin başantrenörü Ergin Ataman da, Anadolu Efes'te oynayan Sırp oyuncu Vasilije Micic'in milli takımına gönderilmemesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

BENIM DEĞIL KULÜBÜN KARARI
"Burada milli duygularla alınmış bir karar yok. Anadolu Efes olarak aldığımız bir karar var. 'Ergin Ataman izin vermedi' diye çıkan haberler Sırp basınının provokasyonudur. Perşembe günü Barcelona ile yapacağımız maç çok önemli ve tam kadro çalışmak istedik. Tıpkı Barcelona'nın, bir diğer Sırp oyuncu Kalinic'i göndermemesi gibi bu."

TAYFUN TAŞDEMİR DÜNYA ŞAMPİYONU
DÜNYA 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı. Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yi 50-14 yenen Taşdemir, dünya şampiyonu oldu. Tayfun bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti

TOPRAK, ENDONEZYA'DA 3 YARIŞINI DA KAZANDI
2021 Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'nin 11. durağı olan Endonezya'da üçte üç yaptı. Pertamina Mandalika Pisti'nde koşulan yarışa ilk cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 1. sırada geçti. 21 tur koşulan yarışa ilk sıradan başlayan Razgatlıoğlu ile Alvaro Bautista arasında teker tekere mücadele yaşandı. Yarışı birinci bitiren Razgatlıoğlu, Endonezya'da üçte üç yaptı.

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